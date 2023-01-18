Чому літак SkyUp не можуть евакуювати з Борисполя: основні причини

Літак української авіакомпанії SkyUp Boeing 737-800 перебуває в аеропорту Бориспіль, і його не вдається евакуювати.

Три основні причини цього назвав гендиректор авіаперевізника Дмитро Сєроухов, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на avianews.com.

"Неможливо відключити систему захисту і відсутня страховка"

Через військові дії на території України авіакомпанія не може нічого робити на свій розсуд, усе регламентується військовими. Тому перевізник у питанні евакуації залежить від них, пояснив Дмитро Сєроухов в ефірі "Настоящего времени".

"Далі моє суб’єктивне розуміння. Систему протиповітряної оборони не можна відключити через ракети, які летять на Україну. Обстріли не припиняються й неможливо відключити систему захисту", – сказав керівник SkyUp.

Також перешкода для евакуації – відсутність страхового покриття для літака на території України.

"Відповідно до міжнародних норм, літак не може здійснити переліт, якщо він не має страхового покриття", – уточнив він.

Успішну евакуацію літаків угорського лоукостера Wizz Air та української авіакомпанії "Роза Вітрів" (Windrose) з аеропорту Львів за кордон гендиректор SkyUp пояснив близькістю до кордону.

На момент початку війни в Україні перебував лише один літак SkyUp – Boeing 737-800 з реєстрацією UR-SQP. Вночі 24 лютого він вилетів з аеропорту Бориспіль для евакуації за кордон, але через закриття українського неба пілоти були змушені повернутися на аеродром вильоту.

Фото: Майже весь флот SkyUp опинився у безпечних країнах (gettyimages.com)

Інші свої літаки напередодні вторгнення компанія залишала в іноземних аеропортах. Завдяки цьому майже весь флот SkyUp опинився у безпечних країнах.

Із Борисполя вже вдавалося евакуювати літаки

Відомо лише про одну евакуацію літаків з аеропорту Бориспіль після 24 лютого. 20 грудня 2022 року Туреччина забрала із аеропорту Бориспіль два військово-транспортних літаки Airbus A400, які належать Повітряним силам країни.

Ці судна прибули в Київ 23 лютого 2022 року із гуманітарним грузом. На зворотному шляху вони мали забрати громадян Туреччини. Тоді літаки виявилися заблокованими через закриття повітряного простору України для цивільних та транспортних літаків.

В кінці 2022 року обидва літаки злетіли з нової смуги аеропорту Бориспіль та приземлилися на базі в турецькому Кайсері.

Нагадаємо, ми писали, куди літає авіакомпанія SkyUp із початку війни.