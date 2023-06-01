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Чи змінить Ізраїль умови в’їзду для українців під час війни: відповідь посла

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Четвер 01 червня 2023 14:41
Чи змінить Ізраїль умови в’їзду для українців під час війни: відповідь посла Фото: Українці в Ізраїлі (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

Для всіх громадян України діє той самий режим в'їзду до Ізраїлю, який діяв раніше. За умовами безвізового режиму в Ізраїль може приїхати кожен українець.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський.

"Для всіх українців в Ізраїлі діє та сама система, яка й була раніше. У нас діє безвізовий режим і він працює, у цьому сенсі нічого не змінилося. Будь-який українець має право приїхати до Ізраїлю без візи. Як і людині з будь-якої країни, Ізраїль має право відмовити у в'їзді у точкових випадках. Наголошую, що це стосується будь-якої країни", – сказав він.

Одночасно Ізраїль продовжує приймати репатріантів.

"З України можуть приїхати євреї та члени їхніх сімей: вони приїжджають до Ізраїлю згідно із законом "Про повернення". Така можливість існує завжди. З початком війни Ізраїль прийняв кілька тисяч репатріантів. Зараз, знову ж таки, такої великої хвилі тих, хто приїжджає, немає", – відзначив посол.

Згідно з законом “Про повернення”, до Ізраїлю може повернутись може кожен єврей в не залежності від держави його проживання. Такій категорії громадян необхідно звернутись до консульської служби Ізраїлю і державного агентства “НАТІВ” і отримати спеціальну візу.

Чи змінить Ізраїль умови в’їзду для українців під час війни: відповідь посла

Фото: Ізраїль залишає за собою право відмовити у в'їзді у точкових випадках (wikipedia.org)

Які умови в'їзду до Ізраїлю діють сьогодні

Для поїздки до Ізраїлю на загальних підставах (тими хто не має права на репатріацію) потрібен лише чинний закордонний паспорт (не обов’язково біометричний). Також необхідно підготувати пакет документів, який підтвердить мету поїздки. Зокрема, зворотний квиток, підтвердження бронювання у готелі або придбання пакета туристичних послуг, гроші, яких вистачить на весь період перебування у країні та медичну страховку.

Ті, хто їде до Ізраїлю до друзів, родичів або на лікування, мають надати іменне запрошення з персональними та контактними даними приймаючої сторони або лікарні, а також зворотний квиток і кошти.

Строки перебування. "На загальних підставах, зокрема з метою туризму, в Ізраїлі українці можуть залишатися на термін упродовж трьох місяців з можливістю подовження терміну, якщо ситуація в Україні не стабілізується. Подальші оновлення публікуються на сайті Посольства України в Державі Ізраїль", – йдеться на сайті VisitUkraine.today.

Зверніть увагу. Рішення стосовно вашого допуску в країну приймає виключно представник прикордонної служби Держави Ізраїль.

Під час гострої фази вторгнення РФ в Україну до Ізраїлю приїхало близько 15 тисяч біженців. Вони зможуть без жодних перешкод залишитися в Ізраїлі до кінця війни, сказав посол напередодні.

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