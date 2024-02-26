Чи відкриють аеропорти в Україні під час війни: що для цього потрібно та які ризики

Україна працює над відкриттям авіаційного простору і оцінює ризики такого рішення. Про це повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

Що необхідно для відкриття аеропорту в нинішніх умовах, в коментарі РБК-Україна розповів авіаексперт Богдан Долінце.

Що необхідно технічно, щоб відкрити аеропорт для польотів

Для того, щоб відкрити аеропорт, має бути готова інфраструктура, пояснює Богдан Долінце. Якщо були пошкодження, їх мають усунути. Якщо є внутрішні фактори, які впливають на зниження безпеки польотів, пов'язані з організацією повітряного руху, організацією роботи самої інфраструктури, їх також мають усунути.

"Друга важлива складова технічного питання – мають бути укладені договори з авіакомпаніями, мають бути хендлінгові компанії, які можуть обслуговувати пасажирів, здійснювати послуги заправки літаків, технічного ремонту", – зазначає експерт.

Також має бути допущений і навчений персонал, люди повинні мати діючі сертифікати на виконання послуг або завдань з виконання польотів.

"Це той мінімум, який дозволяє аеропорту отримати або підтвердити свій сертифікат на право здійснювати діяльність з прийняття та відправлення повітряних суден. Маючи таку готовність, фактично можна протягом декількох тижнів, можливо, трохи більше, почати виконувати таку операційну роботу", – зазначає Богдан Долінце.

Втім, також є ще дві важливих складових: юридична, тобто має бути знята заборона на використання повітряного простору як біля самого аеропорту, так і за повітряними маршрутами, якими будуть переміщатися літаки. І має бути забезпечена безпека повітряного простору від зовнішніх загроз, пов'язаних із військовими ризиками, тобто від дронів-камікадзе, диверсійних груп, ракет.

Фото: Аеропорт "Бориспіль" (wikimedia.com/Andrzej Harassek)

Де можуть дозволити відкриття аеропорту

За словами Богдана Долінце, щоб розглядати можливість відкриття аеропорту, необхідно оцінити безпеку польотів у різних частинах повітряного простору. Виокремити окремі зони і провести аналіз безпеки польотів у кожній з них.

"З одного боку ми розуміємо, що аеропорти, які знаходяться на заході України, ніби підпадають під зону нижчого ризику, ніж аеропорти, які знаходяться в центральній Україні. Разом із цим впливає, які засоби захисту повітряного простору знаходяться в кожному регіоні. Може виявитися, що аеропорти Києва краще захищені, ніж аеропорт Львова", – звертає увагу авіаексперт.

Якщо якась із зон буде визначена як така, в якій можливо відновити польоти, тоді треба буде оцінювати готовність інфраструктури аеропортів, авіакомпаній, страхових компаній працювати у таких умовах, додає він.

"Теоретично технічна складова на достатньо високому рівні і дозволяє швидко відновити авіаперевезення. Політична складова зростає, але поки що заяви достатньо обережні, пов'язані більше зі спробою залучити до цього процесу європейських або інших регуляторів", – каже Богдан Долінце.

З іншого боку, відкриття повітряного простору без погодження військових в умовах воєнного часу є неможливим.

"Ми не маємо поки позиції військових про будь-яку можливість відкриття повітряного простору і готовність забезпечити таке відкриття. Заяви в минулому році чітко говорили про те, що до завершення воєнних дій ніяке відкриття не є можливим. Якщо у цій риториці щось зміниться, тоді можна буде говорити про хоча б часткове відкриття – можливо, в першу чергу, аеропортів на заході України", – пояснює він.

Фото: Аеропорт Львова до війни (facebook.com/lvivinternationalairport)

"Незрозуміло, як в аеропортах з укриттями", –представник авіакомпанії

Складно сказати, як будуть забезпечувати виконання рейсів під час дії воєнного стану і постійної небезпеки, вважає представник української авіакомпанії Bees Airline Олександр Джиджора.

"Теоретично можна забезпечити польоти з аеропортів, які близько до кордону. Але якою буде загальна вартість страховки таких літаків? Хто з лізингових компаній погодиться надати борти? Більше шансів у авіакомпаній, які мають власні літаки. Всі гравці ринку хотіли б відновити польоти. Але на практиці це не просто бажання – відкрити польоти чи ні. Має бути готовою інфраструктура, персонал, і головне – враховані безпекові моменти", – висловлює він думку в коментарі РБК-Україна.

З одного боку, під час війни функціонує залізниця. Але треба також враховувати, що багато працівників авіагалузі з початком широкомасштабної агресії Росії виїхали за кордон. І це – далеко не єдиний фактор складності.

"Хтось нагадує, що залізничний транспорт функціонує, відкриті вокзали. Аеропорти мало чим відрізняються. Наскільки я розумію, аеропорти готові до роботи. Вони намагалися максимально підтримати кваліфікацію персоналу. Але точно будуть великі питання з боку лізингодавців, і також незрозуміло, як в аеропортах з укриттями, куди треба йти під час тривоги. Та і що робити літаку, коли починається повітряна тривога? Якщо залишатися стояти в аеропорту, це потягне за собою додаткові витрати. А якщо летіти, то це пряма небезпека", – додає він.

За словами експерта, відкриття будь-якого з аеропортів в Україні під час війни – комплексне питання, яке мають пропрацьовувати дуже детально з урахуванням усіх моментів. А головне з таких питань – безпека польотів.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента України Андрій Сибіга заявляв, що першим аеропортом, який відкриють в Україні, стане "Бориспіль".

Також висловлювалися думки про можливість відкриття Львівського аеропорту. Це дозволить відновити авіасполучення з країнами ЄС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.