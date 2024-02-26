Чи відкриють аеропорти в Україні під час війни: що для цього потрібно та які ризики

Україна працює над відкриттям авіаційного простору і оцінює ризики такого рішення. Про це повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.
Що необхідно для відкриття аеропорту в нинішніх умовах, в коментарі РБК-Україна розповів авіаексперт Богдан Долінце.
Для того, щоб відкрити аеропорт, має бути готова інфраструктура, пояснює Богдан Долінце. Якщо були пошкодження, їх мають усунути. Якщо є внутрішні фактори, які впливають на зниження безпеки польотів, пов'язані з організацією повітряного руху, організацією роботи самої інфраструктури, їх також мають усунути.
"Друга важлива складова технічного питання – мають бути укладені договори з авіакомпаніями, мають бути хендлінгові компанії, які можуть обслуговувати пасажирів, здійснювати послуги заправки літаків, технічного ремонту", – зазначає експерт.
Також має бути допущений і навчений персонал, люди повинні мати діючі сертифікати на виконання послуг або завдань з виконання польотів.
"Це той мінімум, який дозволяє аеропорту отримати або підтвердити свій сертифікат на право здійснювати діяльність з прийняття та відправлення повітряних суден. Маючи таку готовність, фактично можна протягом декількох тижнів, можливо, трохи більше, почати виконувати таку операційну роботу", – зазначає Богдан Долінце.
Втім, також є ще дві важливих складових: юридична, тобто має бути знята заборона на використання повітряного простору як біля самого аеропорту, так і за повітряними маршрутами, якими будуть переміщатися літаки. І має бути забезпечена безпека повітряного простору від зовнішніх загроз, пов'язаних із військовими ризиками, тобто від дронів-камікадзе, диверсійних груп, ракет.
За словами Богдана Долінце, щоб розглядати можливість відкриття аеропорту, необхідно оцінити безпеку польотів у різних частинах повітряного простору. Виокремити окремі зони і провести аналіз безпеки польотів у кожній з них.
"З одного боку ми розуміємо, що аеропорти, які знаходяться на заході України, ніби підпадають під зону нижчого ризику, ніж аеропорти, які знаходяться в центральній Україні. Разом із цим впливає, які засоби захисту повітряного простору знаходяться в кожному регіоні. Може виявитися, що аеропорти Києва краще захищені, ніж аеропорт Львова", – звертає увагу авіаексперт.
Якщо якась із зон буде визначена як така, в якій можливо відновити польоти, тоді треба буде оцінювати готовність інфраструктури аеропортів, авіакомпаній, страхових компаній працювати у таких умовах, додає він.
"Теоретично технічна складова на достатньо високому рівні і дозволяє швидко відновити авіаперевезення. Політична складова зростає, але поки що заяви достатньо обережні, пов'язані більше зі спробою залучити до цього процесу європейських або інших регуляторів", – каже Богдан Долінце.
З іншого боку, відкриття повітряного простору без погодження військових в умовах воєнного часу є неможливим.
"Ми не маємо поки позиції військових про будь-яку можливість відкриття повітряного простору і готовність забезпечити таке відкриття. Заяви в минулому році чітко говорили про те, що до завершення воєнних дій ніяке відкриття не є можливим. Якщо у цій риториці щось зміниться, тоді можна буде говорити про хоча б часткове відкриття – можливо, в першу чергу, аеропортів на заході України", – пояснює він.
Складно сказати, як будуть забезпечувати виконання рейсів під час дії воєнного стану і постійної небезпеки, вважає представник української авіакомпанії Bees Airline Олександр Джиджора.
"Теоретично можна забезпечити польоти з аеропортів, які близько до кордону. Але якою буде загальна вартість страховки таких літаків? Хто з лізингових компаній погодиться надати борти? Більше шансів у авіакомпаній, які мають власні літаки. Всі гравці ринку хотіли б відновити польоти. Але на практиці це не просто бажання – відкрити польоти чи ні. Має бути готовою інфраструктура, персонал, і головне – враховані безпекові моменти", – висловлює він думку в коментарі РБК-Україна.
З одного боку, під час війни функціонує залізниця. Але треба також враховувати, що багато працівників авіагалузі з початком широкомасштабної агресії Росії виїхали за кордон. І це – далеко не єдиний фактор складності.
"Хтось нагадує, що залізничний транспорт функціонує, відкриті вокзали. Аеропорти мало чим відрізняються. Наскільки я розумію, аеропорти готові до роботи. Вони намагалися максимально підтримати кваліфікацію персоналу. Але точно будуть великі питання з боку лізингодавців, і також незрозуміло, як в аеропортах з укриттями, куди треба йти під час тривоги. Та і що робити літаку, коли починається повітряна тривога? Якщо залишатися стояти в аеропорту, це потягне за собою додаткові витрати. А якщо летіти, то це пряма небезпека", – додає він.
За словами експерта, відкриття будь-якого з аеропортів в Україні під час війни – комплексне питання, яке мають пропрацьовувати дуже детально з урахуванням усіх моментів. А головне з таких питань – безпека польотів.
Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента України Андрій Сибіга заявляв, що першим аеропортом, який відкриють в Україні, стане "Бориспіль".
Також висловлювалися думки про можливість відкриття Львівського аеропорту. Це дозволить відновити авіасполучення з країнами ЄС.
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