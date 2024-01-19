Чи подешевшав відпочинок у Карпатах після канікул: скільки коштує житло

У Карпатах триває "високий сезон", але ціни вже знизилися після новорічних свят. Проживання на деяких курортах доступне навіть для людей із обмеженим бюджетом.

Скільки коштує відпочинок у Карпатах у другій половині січня та коли можна буде зекономити, у коментарі РБК-Україна розповів засновник туристичного порталу "На море і в гори" Олексій Войцеховський.

У Карпатах багато туристів, хоча черги вже менші

У Карпатах триває "високий сезон", який починається з середини грудня і закінчується майже у кінці лютого. У цей час ціни практично не змінюються, крім "пікового тижня" на Різдво і Новий рік, коли житло дорожчає й у 3-4 рази, розповідає Олексій Войцеховський.

"У січні та лютому люди ще будуть їхати, погода сприяє – і сніжно, і морозно, і дуже красиво зараз. Тихо, спокійно і чудова атмосфера. Людей багато, хоч і менше, ніж бувало до війни. Основна "навала" туристів, які приїжджали на новорічні свята, поїхали. Зараз можна провести час без надто великих черг біля витягів чи основних туристичних локацій", – розповідає фахівець.

Він зауважує: люди, які мають можливість подорожувати, повернулися до своїх звичок відпочивати. Це важливо, щоб бути ефективним: працювати, донатити і допомагати перемозі.

Фото: Відпочинок у Буковелі (gettyimages.com)

У Карпатах останнім часом найбільше користуються популярністю садиби і окремі котеджі.

"Це про тишу, безпеку. Готель із загальним простором і сусідами більше асоціюється із святом, веселощами. Зараз ставлення до цього змінилося. Люди почали обирати більш приватне житло, з умовами, як вдома або краще, і щоб їх там не дуже турбували. Їдуть, щоб відпочити від стресу і повітряних тривог", – пояснює засновник туристичного порталу.

Скільки коштує проживання у Карпатах взимку

Ціни на житло у Карпатах повернулися до рівня, який був у середині грудня, каже Олексій Войцеховський. І залишатимуться такими до весни.

"Наприклад, у садибі у Славському (Львівщина, – ред.) зараз ціна від 300 гривень з людини. У них є котедж на 6-8 персон, який зараз коштує 2500 гривень. Така ціна була і восени, і влітку", – наводить приклад експерт.

У Яремче на Івано-Франківщині неподалік від Буковелю двомісний номер "напівлюкс" у міні-готелі – від 1100 гривень, а 8-місний котедж коштує від 6600 гривень за добу.

На курорті Пилипець на Закарпатті двомісний номер у садибі коштує від 800 гривень, тримісний – від 1200 грн.

"Двомісний номер у готельному комплексі у Пилипці – 1300 гривень зі сніданком, тримісний номер – 1950 грн. Така вартість буде до 31 березня. А з 1 квітня буде 1800 гривень за добу", – додає він.

Фото: Котеджі у Карпатах (booking.com)

Коли їхати у Карпати, щоб зекономити на відпочинку

Ціни на житло власники можуть знижувати у міжсезоння – восени та навесні.

"А зима і літо – це високий сезон зі звичайними цінами. Але взимку може бути трохи дорожче проживання – відсотків на 15-20. Через те, що є додаткові витрати, бо більшість садиб та готелів у Карпатах мають електричне опалення", – пояснює Олексій Войцеховський.

Для того, щоб знайти дешевші варіанти відпочинку зараз, він радить не обирати популярні локації, куди їздять найбільше лижників – наприклад, Буковель чи Драгобрат – а їхати до населених пунктів навколо курортів. Там буде значно дешевше і проживання, і харчування. Єдине, що додасться – транспортні видатки.

Або відкласти відпочинок на другу половину лютого, коли можна буде домовлятися про нижчі ціни.

"Тоді вже відчуватиметься незначний спад числа туристів. У деяких садибах будуть звільнятися місця і буде вже не 100% заселення. Якщо обдзвонити 5-10 садиб і визначити, що у них є вільні місця, вже можна поторгуватися", – підказує фахівець.

Фото: Дешевше житло – в околицях популярних курортів (gettyimages.com)

За його словами, сталий високий попит на житло буде аж до кінця зими. Але існують садиби, які не рекламуються, тому про них мало знають.

"У таких господарів навіть у високий сезон немає 100% заповненості номерів. Тож завжди є шанси забронювати житло", – зауважує наш співрозмовник.

Нагадаємо, ми писали, у скільки обійдеться зимовий відпочинок в Буковелі. Там є не тільки дорогі, а й доступні за ціною готелі.

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