Чи обов'язково українцям оплачувати харчування в готелях Ірландії: пояснення консула

Українські біженці в Ірландії з початку січня повинні платити за своє харчування у готелях, де їм надали безкоштовне житло. Із 3 січня встановлені суми складають 10 євро на день з дорослого, і 5 євро – за дитину.

Чи обов'язково українцям оплачувати харчування в готелях, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на пояснення консула України в Ірландії Олексія Тютюненка.

Дипломат відповів на питання українців в інтерв'ю волонтерській організації "Ukrainian Action".

За словами консула, директива ЄС про тимчасовий захист українців не імплементована в законодавство Ірландії.

"Тобто країна по суті користується вказівкою ЄС, але у внутрішньому законодавстві цього не прописано. Оплату харчування в готелях запровадили за рішенням Департаменту в справах дітей рівності, інвалідів, інтеграції та молоді Ірландії, який займається розселенням біженців. Це рішення уряду Ірландії, але воно ніякою постановою не врегульоване. Всіх людей, які проживають у готелях, про це попередили", – звертає увагу Олексій Тютюненко.

Дипломат звертає увагу: ірландці встановлюють власні правила. Якщо українці їх не дотримуються, влада Ірландії може приймати доволі жорсткі рішення.

Фото: Допомога українським біженцям у Ірландії (gettyimages.com)

"Це так само стосується сплати за проживання тварин – цуценят, котів. Почнете не сплачувати – почнуться проблеми. Ірландці попереджали, що будуть виселяти людей, які не будуть самостійно сплачувати за собак, бо держава більше не може це покривати", – нагадує він.

Консул України рекомендує українцям слідувати правилам, які встановлюють ірландці, навіть якщо це не врегульовано постановою.

"Тому що вони можуть сказати, що тимчасовий захист в Ірландії також не врегульований, як і соціальні виплати, і житло. Краще не сперечатися з країною, яка надає прихисток і створює такі умови для вас", – звертає увагу дипломат.

Нагадаємо, ми писали, що в Ірландії закривають основний центр прийому біженців.