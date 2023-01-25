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Обязательно ли украинцам оплачивать питание в отелях Ирландии: объяснение консула

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Среда 25 января 2023 15:35
Обязательно ли украинцам оплачивать питание в отелях Ирландии: объяснение консула Фото: Украинские беженцы в Ирландии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинские беженцы в Ирландии с начала января должны платить за свое питание в отелях, где им предоставили бесплатное жилье. С 3 января установленные суммы составляют 10 евро в день со взрослого и 5 евро – за ребенка.

Обязательно ли украинцам оплачивать питание в отелях, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на объяснение консула Украины в Ирландии Алексея Тютюненко.

Дипломат ответил на вопросы украинцев в интервью волонтерской организации "Ukrainian Action".

По словам консула, директива ЕС о временной защите украинцев не имплементирована в законодательство Ирландии.

"То есть страна по сути пользуется указанием ЕС, но во внутреннем законодательстве это не прописано. Оплату питания в отелях ввели по решению Департамента по делам детей равенства, инвалидов, интеграции и молодежи Ирландии, который занимается расселением беженцев. Это решение правительства Ирландии, но оно никаким постановлением не урегулировано. Всех людей, проживающих в гостиницах, об этом предупредили", – обращает внимание Алексей Тютюненко.

Дипломат обращает внимание: ирландцы устанавливают свои правила. Если украинцы их не соблюдают, власти Ирландии могут принимать достаточно жесткие решения.

Обязательно ли украинцам оплачивать питание в отелях Ирландии: объяснение консулаФото: Помощь украинским беженцам в Ирландии (gettyimages.com)

"Это также касается оплаты за проживание животных – щенков, кошек. Начнете не платить – начнутся проблемы. Ирландцы предупреждали, что будут выселять людей, которые не будут самостоятельно платить за собак, потому что государство больше не может это покрывать", – напоминает он.

Консул Украины рекомендует украинцам следовать правилам, которые устанавливают ирландцы, даже если это не урегулировано постановлением.

"Потому что они могут сказать, что временная защита в Ирландии также не урегулирована, как и социальные выплаты, и жилье. Лучше не спорить со страной, которая предоставляет убежище и создает такие условия для вас", –обращает внимание дипломат.

Напомним, мы писали, что в Ирландии закрывается основной центр приема беженцев.

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