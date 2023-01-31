Чи можна українцям їхати працювати в Європу без тимчасового захисту: пояснення

Українці разом із тимчасовим захистом в країнах Європи отримали і право працювати там. Втім, чимало людей шукають роботу за кордоном, але не хочуть оформлювати статус втікачів від війни.

Чи можуть українці їхати працевлаштовуватися в країни Європи без отримання тимчасового захисту, TRAVEL РБК-Україна пояснила експерт міграційної платформи EWL.

На роботу за кордон можна їхати із робочою візою

Процедура працевлаштування для громадян України, які хочуть працювати за кордоном, а не їдуть у пошуках прихистку через війну, залишається фактично такою самою, як і до повномасштабного вторгнення, зазначає керівник відділу легалізації EWL Марія Кузенко.

"Українці можуть це робити на базі традиційних дозволів на роботу та документів, які легалізують їх перебування в європейській країні. Необхідний мінімум – це закордонний паспорт, основа для легального перебування (робоча віза, вид на проживання в європейській країні) і дозволи на роботу, які видають відповідні офіційні установи у європейських країнах на запит роботодавців", – пояснює фахівець.

Фото: Працевлаштування на заводах (gettyimages.com)

У Польщі 3 із 6 місяців можна працювати на основі безвізового режиму за біометричним паспортом і дозволом на роботу. Ця можливість залишається такою ж, як і до 24 лютого 2022 року.

"Натомість слід зважати на те, що не всі консульства в Україні зараз оформлюють в Україні візи через війну. Наприклад, візовий відділ посольства Німеччини в Києві тимчасово зачинено і видача віз призупинена. Але громадяни України можуть оформити візи для перебування в Німеччині в її закордонних представництвах в інших країнах, наприклад, у Польщі", – звертає увагу Марія Кузенко.

Українцям радять перед виїздом звертатися до консульства країни, до якої вони планують їхати на роботу, і переконатися, чи видають зараз візи.

Для біженців працевлаштування відбувається за спрощеною процедурою

Проте кращим рішенням і для працевлаштування за кордоном для громадян України є отримання тимчасового захисту в країні, де вони хочуть працювати, переконані в компанії.

"В такому випадку працевлаштування відбувається за спрощеною процедурою і швидше. Не потрібно чекати на видачу дозволів на роботу, оскільки тимчасовий захист дає право працювати без отримання спеціальних дозволів. Громадянин України більш захищений країною, яка його прихистила і має більше пільг і можливостей", – зауважує спеціаліст із міграції.

Фото: Вакансії на складах (gettyimages.com)

В деяких країнах більшість роботодавців беруть на роботу українців, які мають тимчасову охорону. Наприклад – у Голландії, яка цього року досить активно стала працевлаштовувати громадян України.

"Причина проста – це значно спрощує процес працевлаштування і оформлення документів для самих роботодавців, оскільки усіма формальностями, пов’язані з легальним працевлаштуванням, займається роботодавець", – пояснює експерт.

Нагадаємо, ми писали, у Чехії стартувала реєстрація для продовження тимчасового захисту.