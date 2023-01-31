Можно ли украинцам ехать работать в Европу без временной защиты: объяснение

Украинцы вместе с временной защитой в странах Европы получили право работать там, где этот статус получают. Впрочем, многие ищут работу за границей, но не хотят оформлять статус бегущих от войны.

Могут ли украинцы ехать трудоустраиваться в страны Европы без получения временной защиты, TRAVEL РБК-Украина объяснила эксперт миграционной платформы EWL.

На работу за границу можно ехать с рабочей визой

Процедура трудоустройства для граждан Украины, которые хотят работать за границей, а не едут в поисках убежища из-за войны, остается фактически такой же, как и до полномасштабного вторжения, отмечает руководитель отдела легализации EWL Мария Кузенко.

"Украинцы могут это делать на базе традиционных разрешений на работу и документов, легализирующих их пребывание в европейской стране. Необходимый минимум – это загранпаспорт, основа для легального пребывания (рабочая виза, вид на жительство в европейской стране) и разрешения на работу, которые выдают соответствующие официальные учреждения в европейских странах по запросу работодателей", – объясняет специалист.

Фото: Трудоустройство на заводах (gettyimages.com)

В Польше 3 из 6 месяцев можно работать на основе безвизового режима по биометрическому паспорту и разрешению на работу. Эта возможность остается такой же, как до 24 февраля 2022 года.

"При этом следует учитывать, что не все консульства в Украине сейчас оформляют в Украине визы из-за войны. Например, визовый отдел посольства Германии в Киеве временно закрыт и выдача виз приостановлена. Но граждане Украины могут оформить визы для пребывания в Германии в ее зарубежных представительствах в других странах, например, в Польше", – обращает внимание Мария Кузенко.

Украинцам советуют перед выездом обращаться в консульство страны, в которую они планируют ехать на работу, и убедиться, выдают ли сейчас визы.

Для беженцев трудоустройство происходит по упрощенной процедуре

Однако лучшим решением и для трудоустройства за границей для граждан Украины является получение временной защиты в стране, где они хотят работать, убеждены в компании.

"В таком случае трудоустройство происходит по упрощенной процедуре и быстрее. Не нужно ждать выдачу разрешений на работу, поскольку временная защита дает право работать без получения специальных разрешений. Гражданин Украины более защищен страной, которая его приютила и имеет больше льгот и возможностей", – отмечает специалист по миграции.

Фото: Вакансии на складах (gettyimages.com)

В некоторых странах большинство работодателей принимают на работу украинцев, имеющих временную охрану. Например – в Голландии, которая в этом году достаточно активно стала трудоустраивать граждан Украины.

"Причина проста – это значительно упрощает процесс трудоустройства и оформления документов для самих работодателей, поскольку всеми формальностями, связанными с легальным трудоустройством, занимается работодатель", – объясняет эксперт.

Напомним, мы писали, что в Чехии стартовала регистрация для продления временной защиты.