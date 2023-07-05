Чи можна перевозити тварин на рейсах Wizz Air: правила у 2023 році

Перельоти бюджетними авіакомпаніями мають переваги за ціною та широким вибором маршрутів. При цьому пасажири нерідко планують подорожувати із котом чи собакою.

Які правила щодо перевезення тварин діють у лоукостера Wizz Air у 2023 році, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на профільне видання avianews.com.

Правила перевезення тварин в літаках авіакомпанії Wizz Air забороняють перевезення будь-яких тварин на рейсах. Не вдасться взяти ні кота, ні папугу чи кролика. Але для собак зробили виняток.

Такі обмеження пов'язані із концепцією перевезень із зменшеними витратами та мінімальним пакетом послуг. Перевезення тварин ускладнює логістику та може викликати затримки рейсів.

Між тим, дозволяється безкоштовно провозити із собою собак-поводирів для людей з інвалідністю. Для цього слід повідомити авіакомпанію під час бронювання квитка – написати у спеціальний центр допомоги Wizz Air на поштову скриньку specialassistance@wizzair.com. В листі необхідно надати всі ветеринарні документи, які вимагає країна прильоту та підтвердження того, що собака є поводирем.

Таке повідомлення треба зробити не пізніше ніж за 48 годин до рейсу. Слід врахувати, що на борт можна взяти лише одну тварину, бо дві чи більше собак можуть конфліктувати. Тому якщо інший пасажир встиг зареєструвати свою собаку, інший пасажир не зможе полетіти цим рейсом із твариною.

Під час рейсу собака має розміщуватися поряд із сидінням та не займати окреме місце.

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