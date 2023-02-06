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Скільки можна їздити у Польщі з протермінованим посвідченням водія: пояснення посольства

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Понеділок 06 лютого 2023 12:29
Скільки можна їздити у Польщі з протермінованим посвідченням водія: пояснення посольства Фото: Керування авто з українськими правами (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Влада Польщі внесла зміни до закону про допомогу громадянам України у зв’язку з війною і продовжила визнання водійських посвідчень до кінця року, навіть якщо у документів сплив термін дії.

Це стосується всіх громадян України, які легально перебувають на території Польщі, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на посольство України в Польщі.

Посольство України в Польщі роз'яснило, чи можуть українці їздити автомобілем на території цієї країни, якщо термін дії їхнього водійського посвідчення закінчився.

Зазначається, що після внесення змін 13 січня 2023 до закону про допомогу громадянам України посвідчення водія, видане в Україні, вважається дійсним на території Польщі до 31 грудня 2023 року навіть, якщо його термін дії закінчився.

"Це положення стосується всіх громадян України, які легально перебувають на території Республіки Польща, в тому числі й тих, які перебували на території країни до 24 лютого 2022 року", – уточнили у відомстві.

Скільки можна їздити у Польщі з протермінованим посвідченням водія: пояснення посольства

Фото: Права продовжили всім українцям у Польщі (gettyimages.com)

Також водії можуть їздити автомобілем на українських номерах у Польщі довше, ніж 6 місяців з моменту в'їзду. Ця норма також внесена до "Закону про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави" від 13 січня 2023 року.

Нагадаємо, ми писали, що одна з країн ЄС продовжила дію водійських прав українців на 3 роки.

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