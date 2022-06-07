В черном списке. Еще одной авиакомпании из РФ запретили летать в Европу

У "I Fly" не оказалось действующих сертификатов летной годности
ЕС запретил еще одной российской авиакомпании работать на своей территории. Список пополнился компанией "I Fly".
Об это сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Schengenvisainfo.com.
Общий список таких компаний теперь насчитывает 118, из них 22 российских.
С 1 июня российская авиакомпания "I Fly" внесена в Список безопасности полетов ЕС. Туда входят авиакомпании всего мира, не соответствующие международным стандартам безопасности и которым запрещены полеты над большей частью Европы.
По мнению Комиссии, причина включения "I Fly" в список - отсутствие у нее действующих сертификатов летной годности.
"После принятого в апреле решения о включении 20 российских авиакомпаний, эксплуатирующих иностранные самолеты без действующего сертификата летной годности, сегодня еще одна авиакомпания была включена в список безопасности полетов ЕС", — отметила комиссар по транспорту Адина Валеан.
Обновленный список компаний сегодня выглядит так:
Отметим, наряду с компаниями из РФ, в список входят авиакомпании из Афганистана, Анголы, Армении, Конго, Эритреи, Непала, Судана и других государств.
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