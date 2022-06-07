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В черном списке. Еще одной авиакомпании из РФ запретили летать в Европу

Фото: Airbus A330-300 компании I Fly (wikipedia.org)
Автор: Катерина Гончарова

У "I Fly" не оказалось действующих сертификатов летной годности

ЕС запретил еще одной российской авиакомпании работать на своей территории. Список пополнился компанией "I Fly".

Об это сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Schengenvisainfo.com.

Общий список таких компаний теперь насчитывает 118, из них 22 российских.

С 1 июня российская авиакомпания "I Fly" внесена в Список безопасности полетов ЕС. Туда входят авиакомпании всего мира, не соответствующие международным стандартам безопасности и которым запрещены полеты над большей частью Европы.

По мнению Комиссии, причина включения "I Fly" в список - отсутствие у нее действующих сертификатов летной годности.

"После принятого в апреле решения о включении 20 российских авиакомпаний, эксплуатирующих иностранные самолеты без действующего сертификата летной годности, сегодня еще одна авиакомпания была включена в список безопасности полетов ЕС", — отметила комиссар по транспорту Адина Валеан.

Каким авиакомпаниям РФ запрещено летать в ЕС

Обновленный список компаний сегодня выглядит так:

  1. Aurora Airlines
  2. Aviastartu CO. LTD
  3. IZHAVIA
  4. Yakutia
  5. Rusjet
  6. Uvt Aero
  7. Siberia Airlines
  8. Smartavia Airlines
  9. Iraero Airlines
  10. Ural Airlines
  11. Alrosa Air Company
  12. Nordstar Airlines
  13. Rusline
  14. Yamal Airlines
  15. Nord Wind
  16. Aircompany Ikar
  17. Pobeda Airlines
  18. Aeroflot – Russian Airlines
  19. Rossiya Airlines
  20. Skol Airline
  21. Utair Aviation
  22. I Fly

Отметим, наряду с компаниями из РФ, в список входят авиакомпании из Афганистана, Анголы, Армении, Конго, Эритреи, Непала, Судана и других государств.

Напомним, мы писали, как турецкие компании заработали на санкциях против РФ.

Также сообщалось, что ждет Россию на фоне западных санкций.

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