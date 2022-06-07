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У чорному списку. Ще одній авіакомпанії з РФ заборонили літати до Європи

Фото: Airbus A330-300 компанії I Fly (wikipedia.org)
Автор: Катерина Гончарова

У "I Fly" не виявилося діючих сертифікатів льотної придатності

ЄС заборонив ще одній російській авіакомпанії працювати на своїй території. Список поповнився компанією "I Fly".

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Schengenvisainfo.com.

Загальний список таких компаній тепер налічує 118, з них 22 російських.

З 1 червня російська авіакомпанія "I Fly" внесена до списку безпеки польотів ЄС. Туди входять авіакомпанії всього світу, що не відповідають міжнародним стандартам безпеки і яким заборонені польоти над більшою частиною Європи.

На думку Комісії, причина включення "I Fly" в список - відсутність у неї діючих сертифікатів льотної придатності.

"Після прийнятого у квітні рішення про включення 20 російських авіакомпаній, що експлуатують іноземні літаки без діючого сертифіката льотної придатності, сьогодні ще одна авіакомпанія була включена до списку безпеки польотів ЄС", - зазначила Комісар з транспорту Адіна Валеан.

Яким авіакомпаніям РФ заборонено літати в ЄС

Оновлений список компаній сьогодні виглядає так:

  1. Aurora Airlines
  2. Aviastartu CO. LTD
  3. IZHAVIA
  4. Yakutia
  5. Rusjet
  6. Uvt Aero
  7. Siberia Airlines
  8. Smartavia Airlines
  9. Iraero Airlines
  10. Ural Airlines
  11. Alrosa Air Company
  12. Nordstar Airlines
  13. Rusline
  14. Yamal Airlines
  15. Nord Wind
  16. Aircompany Ikar
  17. Pobeda Airlines
  18. Aeroflot – Russian Airlines
  19. Rossiya Airlines
  20. Skol Airline
  21. Utair Aviation
  22. I Fly

Відзначимо, поряд з компаніями з РФ, до списку входять авіакомпанії з Афганістану, Анголи, Вірменії, Конго, Еритреї, Непалу, Судану та інших держав.

Нагадаємо, ми писали, як турецькі компанії заробили на санкціях проти РФ.

Також повідомлялося, що чекає Росію на тлі західних санкцій.

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