У чорному списку. Ще одній авіакомпанії з РФ заборонили літати до Європи

У "I Fly" не виявилося діючих сертифікатів льотної придатності
ЄС заборонив ще одній російській авіакомпанії працювати на своїй території. Список поповнився компанією "I Fly".
Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Schengenvisainfo.com.
Загальний список таких компаній тепер налічує 118, з них 22 російських.
З 1 червня російська авіакомпанія "I Fly" внесена до списку безпеки польотів ЄС. Туди входять авіакомпанії всього світу, що не відповідають міжнародним стандартам безпеки і яким заборонені польоти над більшою частиною Європи.
На думку Комісії, причина включення "I Fly" в список - відсутність у неї діючих сертифікатів льотної придатності.
"Після прийнятого у квітні рішення про включення 20 російських авіакомпаній, що експлуатують іноземні літаки без діючого сертифіката льотної придатності, сьогодні ще одна авіакомпанія була включена до списку безпеки польотів ЄС", - зазначила Комісар з транспорту Адіна Валеан.
Оновлений список компаній сьогодні виглядає так:
Відзначимо, поряд з компаніями з РФ, до списку входять авіакомпанії з Афганістану, Анголи, Вірменії, Конго, Еритреї, Непалу, Судану та інших держав.
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