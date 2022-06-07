У чорному списку. Ще одній авіакомпанії з РФ заборонили літати до Європи

ЄС заборонив ще одній російській авіакомпанії працювати на своїй території. Список поповнився компанією "I Fly".

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Schengenvisainfo.com.

Загальний список таких компаній тепер налічує 118, з них 22 російських.

З 1 червня російська авіакомпанія "I Fly" внесена до списку безпеки польотів ЄС. Туди входять авіакомпанії всього світу, що не відповідають міжнародним стандартам безпеки і яким заборонені польоти над більшою частиною Європи.

На думку Комісії, причина включення "I Fly" в список - відсутність у неї діючих сертифікатів льотної придатності.

"Після прийнятого у квітні рішення про включення 20 російських авіакомпаній, що експлуатують іноземні літаки без діючого сертифіката льотної придатності, сьогодні ще одна авіакомпанія була включена до списку безпеки польотів ЄС", - зазначила Комісар з транспорту Адіна Валеан.

Яким авіакомпаніям РФ заборонено літати в ЄС

Оновлений список компаній сьогодні виглядає так:

Aurora Airlines Aviastartu CO. LTD IZHAVIA Yakutia Rusjet Uvt Aero Siberia Airlines Smartavia Airlines Iraero Airlines Ural Airlines Alrosa Air Company Nordstar Airlines Rusline Yamal Airlines Nord Wind Aircompany Ikar Pobeda Airlines Aeroflot – Russian Airlines Rossiya Airlines Skol Airline Utair Aviation I Fly

Відзначимо, поряд з компаніями з РФ, до списку входять авіакомпанії з Афганістану, Анголи, Вірменії, Конго, Еритреї, Непалу, Судану та інших держав.

Нагадаємо, ми писали, як турецькі компанії заробили на санкціях проти РФ.

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