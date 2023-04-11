Черги на кордоні. У ДПСУ назвали найбільш завантажені пункти пропуску

Напередодні Великодніх свят українці стали масово повертатися з-за кордону. Через це на деяких пунктах пропуску виникають черги.

Які КПП на кордоні найчастіше обирають українці та як спланувати поїздку без черг, у коментарі РБК-Україна розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Приблизно 50% пасажиропотоку припадає на кордон з Польщею. На цьому напрямку прикордонники в окремі дні фіксують накопичення транспорту, що призводить до черг, розповів Андрій Демченко.

"Така ситуація виникала протягом 1-2 квітня через збільшення пасажиропотоку. Завантаженими були виключно два напрямки – пункти пропуску Краківець і Шегині. За інформацією польської сторони, черги на Краківці досягали понад 300 автівок, на Шегині – близько 150 авто", – уточнив він.

Водночас решта пунктів пропуску були вільними. Це свідчить про те, що люди одночасно обрають найбільш зручний для себе логістичний маршрут руху, що й призводить до черг, пояснюють в Держприкордонслужбі.

"Тому ми продовжуємо радити громадянам користуватися інформаційними ресурсами, щоб дізнатися стан завантаженості пунктів пропуску. До прикладу, Держприкордонслужба України робить це в напрямку виїзду з України, те саме роблять і контрольні служби суміжних країн", – зауважив Андрій Демченко.

Фото: Стан черг слід перевіряти онлайн (gettyimages.com)

За його словами, на виїзд із України зараз немає завантажених пунктів пропуску. Які пункти пропуску будуть завантажені після закінчення Великодніх свят, спрогнозувати складно. Це залежить від того, які маршрути виберуть люди.

"Як правило, люди обирають для себе найбільші пункти пропуску. На кордоні з Польщею це Краківець, Шегині, Рава-Руська. А в той же час інші напрямки майже порожні", – розповів речник відомства.

Станом на 9:00 ранку на Краківці на виїзд з України знаходилися 30 легкових автомобілів, на Рава-Руській – 60, на пункті пропуску Шегині – 85.

"Три години до того було в кілька разів менше. Ситуація змінюється залежно від того, наскільки інтенсивно їдуть громадяни через кордон і які маршрути вони для себе обирають. В першу чергу люди мають дивитися інформацію про стан завантаженості і обирати для себе найменш завантажені пункти пропуску, щоб не стояти в чергах", – наголосив Андрій Демченко.

Нагадаємо, ми писали, як проїхати кордон України без черг і які є корисні ресурси.

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