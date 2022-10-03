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Очереди на несколько дней. На границе Эстонии увеличилось число украинских беженцев

Новина українською →
Понедельник 03 октября 2022 13:10
Очереди на несколько дней. На границе Эстонии увеличилось число украинских беженцев Фото: Пограничный пункт пропуска в Нарве, Эстония (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

На границе с Эстонией отмечают рост числа украинских беженцев, которые по несколько дней ждут пропуска в очередях со стороны РФ.

В последние дни только в пограничный пункт в Нарве прибывает более ста граждан Украины в день, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Сотни украинских беженцев ждут пропуска на стороне России

Количество украинских беженцев, въезжающих в Эстонию из России, увеличилось, сообщил глава Нарвского пограничного пункта Марек Лийва. Эту же информацию подтвердила и мэр города Нарва Катри Райк.

"Им приходилось очень долго ждать на российской границе. Сообщается, что на стороне России в очереди уже несколько дней стоят сотни беженцев", - рассказывает Лийва.

По словам чиновницы, на российской границе много машин, пассажиры иногда их бросают и дальше идут пешком. Люди переходят границу с большими чемоданами, звук колес этих чемоданов она постоянно слышит в своем кабинете.

Эстонские пограничники отмечают, что беженцы прибывают очень уставшими и замерзшими после долгого ожидания.

"После обычного пограничного контроля мы предоставляем им еду и питье, если они в этом нуждаются, и теплое место для проживания до тех пор, пока они не решат двигаться дальше или за ними не приедут", - рассказал Марек Лийва.

Украинцы, которые прибыли в Эстонию после объявления мобилизации в РФ, рассказали изданию, что владельцам украинских паспортов на российском КПП устраивают "фильтрацию" с проверкой телефонов и допросом, длительным пребыванием в холодных помещениях без еды, воды и возможности отдыха даже с маленькими детьми.

Очереди на несколько дней. На границе Эстонии увеличилось число украинских беженцевФото: Пункт на границе в Нарве (facebook.com/politseijapiirivalveamet)

В Нарве организована информационная палатка для беженцев, у них также есть возможность запросить ночлег в Нарвском молодежном центре.

"Эстония не будет закрывать границы для беженцев"

Сейчас на границе с Россией ждут сотни украинских беженцев, которых оттуда пропускают очень медленно, и людям приходится стоять в очереди до нескольких дней, пишут также на странице Департамента полиции и погранохраны Эстонии в Facebook.

"Сегодня среди беженцев начала распространяться информация о том, что в скором времени Эстония может закрыть пограничные переходы. Это ложная информация, и Эстония не закрывает свои пограничные пункты. У нас нет информации о том, сможет ли и в каком случае Россия закрыть свои пограничные пункты для беженцев", - обратились к беженцам пограничники.

Очереди на несколько дней. На границе Эстонии увеличилось число украинских беженцев

Фото: Раздача информационных листков украинцам на границе в Эстонии (facebook.com/politseijapiirivalveamet)

Как пишут в ведомстве, люди, которые долго ждали пересечения границы на российской стороне, часто бывают истощены и простужены из-за длительного ожидания на открытом воздухе.

"После обычного пограничного контроля мы предлагаем им всю возможную помощь - даем теплое питье и еду, и теплое место для проживания, пока они не уедут или их не подберут", - отмечают в ведомстве.

Очереди на несколько дней. На границе Эстонии увеличилось число украинских беженцев

Фото: Еда для беженцев после пересечения границы (facebook.com/politseijapiirivalveamet)

Большинство беженцев находятся в стране транзитом и хотят переехать из Эстонии в другие страны ЕС или обратно в Украину. Отмечается, что многие украинцы, депортированные в РФ, из Эстонии сразу возвращаются в Украину.

Напомним, мы писали, какие планы беженцев в Польше, Чехии и Румынии.

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