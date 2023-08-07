Черги з автобусів на 15 годин. Скільки людей виїхали з України за останні дні

Потік людей за кордон продовжує зростати, через що на пунктах пропуску утворюються багатогодинні черги з десятків автобусів та автомобілів.

Скільки українців виїхали з України у вихідні та яка ситуація у понеділок, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

За даними ДПСУ, 6 серпня з України виїхали 53 тисячі осіб, а в'їхали з-за кордону – 64 тисячі осіб, з них 58 тисяч – громадяни України. Загалом кордон перетнули 117 тисяч осіб та 20 тисяч транспортних засобів.

Упродовж 5 серпня з України виїхали 57 тисяч осіб, стільки ж – в'їхали. Загалом кордон перетнули 114 тисяч людей та 21 тисяча транспортних засобів.

Через великий потік людей на пунктах пропуску у вихідні утворилися великі черги. У соцмережах ширилися фотографії автобусів, біля яких жінки з дітьми ховаються у тіні.

"Останнім часом автобуси в бік Польщі очікують на кордоні 10-15 годин", – написали у групі "Granica/Кордон PL-UA" у Facebook.

Зазначається, що люди переважно їдуть на відпочинок до моря – жінки з дітьми, пенсіонери. Також повертаються до Польщі біженці, які відвідували рідних в Україні.

Фото: Пасажири автобусів на виїзд у бік Польщі (facebook.com/"Granica/Кордон PL-UA")

Між тим, в ДПСУ зазначили, що черги утворюються у вихідні через великий потік людей. У п'ятницю на виїзд очікували від 50 до 140 легкових автомобілів на всіх пунктах пропуску.

"На вихідні дні черги на межі з Польщею традиційно зростають. Найбільш завантажені пункти пропуску й надалі залишаються "Краківець" та "Шегині". Загалом у межах Львівської області цілодобово функціонують шість пунктів пропуску, через які можна перетнути кордон автобусом та легковим авто", – попереджали днями прикордонники.

Станом на ранок 7 серпня найбільші черги на виїзд з України в таких пунктах пропуску:

"Шегині" – 20 легкових авто, 8 автобусів, 40 пішоходів;

"Краківець" – 30 легкових авто, 4 автобусів;

"Устилуг" – 35 легкових авто, 1 автобус.

Українцям радять обирати для перетину кордону пункти пропуску в межах Закарпатської та Чернівецької областей, якщо вони слідують через Польщу транзитом.

У липні кордон із країнами ЄС і Молдовою перетнули 3,8 млн людей. Це приблизно на 600 тисяч осіб більше, ніж у червні. При цьому кількість українців, які повертаються, більша за потік людей на виїзд.

Нагадаємо, ми писали, що черги на кордоні України будуть до кінця літа. У ДПСУ дали поради, як їх уникнути.

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