Через вторгнення РФ в Україну авіаквитки в Європі стрімко дорожчають, – експерти

Авіакомпанії по всій Європі підвищили ціни на авіаквитки, і це може означати завершення періоду бюджетних перевезень. На це сильно вплинула пандемія COVID-19, а також російське вторгнення в Україну.
Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на SchengenVisaInfo.com.
За даними влади Франції, ціни на авіаквитки в країні минулого року зросли на 23,6%, а сайти бронювання подорожей показують, що ціни на міжнародні рейси з Великої Британії зросли на 18%порівняно з 2022 роком.
"Є ще великий відкладений попит на подорожі, пов’язаний з пандемією. І цей попит у поєднанні зі зростанням інфляції та високими цінами на пальне зберігає ціни на авіаквитки високими", – каже Еван Дей, регіональний менеджер Kayak у Великій Британії.
Після військового вторгнення РФ в Україну ціни на авіаперевезення також стрімко зросли. Генеральний директор EasyJet Йохан Лундгрен нещодавно повідомив, що зростання цін на нафту на 71% спричинило зростання тарифів авіакомпанії на 31% цього року. Паливо становить близько 30% витрат перевізника.
Компанії також відмічають зростання витрат на технічне обслуговування, пов’язане з дефіцитом деяких металів і порушенням ланцюжків поставок, що теж впливає на ціни.
Але бажання подорожувати у багатьох залишається значним: деякі аеропорти (амстердамський Схіпхол і лондонський Хітроу) навіть запровадили обмеження на кількість пасажирів, щоб зменшити наслідки нестачі персоналу. Ситуація змусила авіакомпанії скоротити кількість рейсів.
Ділові поїздки теж значно скорочуються, бо дистанційна робота все популярніша. А Airbus і Boeing вже поставляють авіакомпаніям менше літаків, ніж очікувалося.
Ціни на пальне залишаються високими та можуть спричинити нові страйки працівників транспорту. За словами гендиректора Eurowings Єнса Бішофа, витрати на персонал і витрати в аеропорту, а також здорожчання палива призведуть до подальшого зростання цін на авіаквитки цього року. Він також каже, що рейси в пік сезону будуть приблизно на 20% дорожчими.
Окрім усіх цих подій, авіація у Європі також матиме справу із суворішим законодавством по зменшенню викидів вуглекислого газу від польотів, бо у ЄС намагаються зменшити карбонізацію до нуля до 2050 року.
Нагадаємо, російський "Аерофлот" почав допускати до перевезення пасажирів літаки, у яких відсутня частина обшивки на крилі.
Також турецькі авіакомпанії відкривають нові рейси із Польщі.
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