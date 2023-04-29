RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Из-за вторжения РФ в Украину авиабилеты в Европе стремительно дорожают, – эксперты

Фото: Аэропорт в Греции (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

Авиакомпании по всей Европе повысили цены на авиабилеты, что может означать завершение периода бюджетных перевозок. На это повлияла пандемия COVID-19, а также российское вторжение в Украину.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на SchengenVisaInfo.com.

Пандемия и война. Почему авиабилеты растут в цене

По данным властей Франции, цены на авиабилеты в стране в прошлом году выросли на 23,6%, а сайты бронирования путешествий показывают, что цены на международные рейсы из Великобритании выросли на 18% по сравнению с 2022 годом.

"Есть еще большой отложенный спрос на путешествия, связанный с пандемией. И этот спрос в сочетании с ростом инфляции и высокими ценами на топливо сохраняет цены на авиабилеты высокими", – говорит Эван Дэй, региональный менеджер Kayak в Великобритании.

После военного вторжения РФ в Украину цены на авиаперевозки также быстро выросли. Генеральный директор EasyJet Йохан Лундгрен недавно сообщил, что рост цен на нефть на 71% повлек за собой рост тарифов авиакомпании на 31% в этом году. Топливо составляет около 30% расхода перевозчика.

Компании также отмечают рост затрат на техническое обслуживание, связанный с дефицитом некоторых металлов и нарушением цепочек поставок, что тоже влияет на цены.

Фото: После вторжения РФ в Украину авиабилеты по всей Европе стремительно дорожают (unsplash.com)

Но желание путешествовать у многих остается значительным: некоторые аэропорты (амстердамский Схипхол и лондонский Хитроу) даже ввели ограничения на количество пассажиров, чтобы снизить последствия нехватки персонала. Ситуация вынудила авиакомпании сократить количество рейсов.

Деловые поездки тоже значительно сокращаются, потому что дистанционная работа все популярнее. А Airbus и Boeing уже поставляют авиакомпаниям меньше самолетов, чем ожидалось.

Цены на топливо остаются высокими и могут вызвать новые забастовки работников транспорта. По словам гендиректора Eurowings Йенса Бишофа, расходы на персонал и расходы в аэропорту, а также подорожание топлива приведут к дальнейшему росту цен на авиабилеты в этом году. Он также говорит, что рейсы в пик сезона будут примерно на 20% дороже.

Кроме всех этих событий, авиация в Европе также будет иметь дело с более строгим законодательством по уменьшению выбросов углекислого газа от полетов, поскольку в ЕС пытаются уменьшить карбонизацию до нуля до 2050 года.

Напомним, российский "Аэрофлот" начал допускать к перевозке пассажиров самолеты, у которых отсутствует часть обшивки на крыле.

Также турецкие авиакомпании открывают новые рейсы из Польши.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Авиация УкраиныаеропортТуризмВойна России против Украины