Через Атлантику. Из-за санкций против РФ появится самый длинный в мире рейс

Cathay Pacific запустит рейс из Гонконга в Нью-Йорк
Изменение маршрутов вокруг российского воздушного пространства из-за санкций может привести к созданию нового самого длинного рейса в мире
Флагманская авиакомпания Гонконга Cathay Pacific собирается начать выполнять самый длинный коммерческий рейс в мире, перенаправив свои регулярные рейсы из Гонконга в Нью-Йорк через Атлантический океан.
Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на CNN Travel.
Уточняется, что маршрут следования рейсов компании "будет держаться подальше от российского воздушного пространства".
Хотя Cathay еще не определилась с маршрутом окончательно, в компании заявляют, что трансатлантическая траектория полета в любом случае будет охватывать почти 9 000 морских миль. Это эквивалентно 16 668 километрам.
"Если это подтвердится, то такое расстояние следования рейса превысит существующий ныне самый длинный в мире перелет. Он составляет 9 534 мили между Сингапуром и Нью-Йорком", — говорится в публикации.
Фото: Самолет Cathay Pacific в Международном аэропорту Гонконга (wikipedia.org)
Авиакомпании стали избегать воздушного пространства России после вторжения страны в Украину. Однако в Cathay отказалась уточнить, будут ли ее самолеты облетать Россию намеренно.
"Мы всегда проводим маршруты на случай непредвиденных обстоятельств для потенциальных событий или сценариев в мире авиации. Мы ежедневно сравниваем маршруты полетов, планируем и вылетаем по наиболее эффективному маршруту в тот или иной день", — заявил представитель авиакомпании в заявлении CNN.
Трансатлантический вариант маршрута предполагает менее сильные сезонные ветра в это время года. Это делает маршрут более благоприятным, чем маршрут через Тихий океан.
"Наш самолет Airbus A350-1000 может с комфортом выполнить рейс за 16–17 часов с таким же расходом топлива, как и при транстихоокеанских рейсах", — заявили в компании.
По данным CNN Travel, перелет из Гонконга в Нью-Йорк через Атлантику - не единственный новый претендент на самый длинный рейс в мире.
В 2022 году открывается все больше и больше дальних рейсов: только в течение недели было сделано два новых заявления разных компаний о запуске новых сверхдальних перелетов.
В настоящее время рекордсменом по продолжительности полета является прямой рейс Singapore Airlines между аэропортами Чанги в Сингапуре и Кеннеди в Нью-Йорке. Сообщается, что корреспондент издания CNN летал на Airbus A350-900URL по этому маршруту в октябре 2018 года, проведя на борту более 17 часов.
Напомним, в Украине осталась одна авиакомпания, которая выполняет рейсы во время войны.