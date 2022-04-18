Через Атлантику. Из-за санкций против РФ появится самый длинный в мире рейс

Изменение маршрутов вокруг российского воздушного пространства из-за санкций может привести к созданию нового самого длинного рейса в мире

Флагманская авиакомпания Гонконга Cathay Pacific собирается начать выполнять самый длинный коммерческий рейс в мире, перенаправив свои регулярные рейсы из Гонконга в Нью-Йорк через Атлантический океан.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на CNN Travel.

Подальше от авиапространства РФ. Каким будет маршрут

Уточняется, что маршрут следования рейсов компании "будет держаться подальше от российского воздушного пространства".

Хотя Cathay еще не определилась с маршрутом окончательно, в компании заявляют, что трансатлантическая траектория полета в любом случае будет охватывать почти 9 000 морских миль. Это эквивалентно 16 668 километрам.

"Если это подтвердится, то такое расстояние следования рейса превысит существующий ныне самый длинный в мире перелет. Он составляет 9 534 мили между Сингапуром и Нью-Йорком", — говорится в публикации.

Фото: Самолет Cathay Pacific в Международном аэропорту Гонконга (wikipedia.org)

Авиакомпании стали избегать воздушного пространства России после вторжения страны в Украину. Однако в Cathay отказалась уточнить, будут ли ее самолеты облетать Россию намеренно.

"Мы всегда проводим маршруты на случай непредвиденных обстоятельств для потенциальных событий или сценариев в мире авиации. Мы ежедневно сравниваем маршруты полетов, планируем и вылетаем по наиболее эффективному маршруту в тот или иной день", — заявил представитель авиакомпании в заявлении CNN.

Трансатлантический вариант маршрута предполагает менее сильные сезонные ветра в это время года. Это делает маршрут более благоприятным, чем маршрут через Тихий океан.

"Наш самолет Airbus A350-1000 может с комфортом выполнить рейс за 16–17 часов с таким же расходом топлива, как и при транстихоокеанских рейсах", — заявили в компании.

Какие еще рейсы претендуют на звание самых долгих

По данным CNN Travel, перелет из Гонконга в Нью-Йорк через Атлантику - не единственный новый претендент на самый длинный рейс в мире.

В 2022 году открывается все больше и больше дальних рейсов: только в течение недели было сделано два новых заявления разных компаний о запуске новых сверхдальних перелетов.

Рейсы Air New Zealand продолжительностью более 17 часов без пересадок между Оклендом и Кеннеди начнутся в сентябре 2022 года;

Прямые рейсы Qantas из Мельбурна в Даллас начнутся в декабре.

В настоящее время рекордсменом по продолжительности полета является прямой рейс Singapore Airlines между аэропортами Чанги в Сингапуре и Кеннеди в Нью-Йорке. Сообщается, что корреспондент издания CNN летал на Airbus A350-900URL по этому маршруту в октябре 2018 года, проведя на борту более 17 часов.

Напомним, в Украине осталась одна авиакомпания, которая выполняет рейсы во время войны.