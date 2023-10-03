Через 140 років. у Барселоні завершують будівництво легендарного собора Саграда Фамілія

Будівництво знаменитого собору Святого Сімейства в Барселоні наближається до завершення. Днями завершено спорудження веж євангелістів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN Travel.

Після понад 140 років будівництва п’ять центральних веж знаменитої базиліки Святого Сімейства (Temple Expiatori de la Sagrada Família) в Барселоні нарешті завершено. Коли шосту й останню центральну вежу завершать у 2026 році, це знаменуватиме завершення процесу будівництва собору. Його почали у 1882 році.

Проект собору належить відомому в усьому світі каталонському архітектору Антоніо Гауді. Він вирішив, що монументальна споруда матиме 18 величезних веретеноподібних веж, кожна з яких символізує окрему біблійну постать – 12 апостолів, чотирьох євангелістів, Діву Марію та Ісуса.

Днями останню скульптурну частину розмістили на вежі євангеліста Матвія. Наступного дня вежу євангеліста Іоанна увінчали фігурою орла.

"Чотири вежі євангелістів закінчено! Незабаром ми святкуватимемо цю віху будівництва!", – повідомили у прес-службі собору.

Фото: Вежі собору Саграда Фамілія після завершення будівництва (Getty Images)

12 листопада в кафедральному соборі відбудеться святкова меса, під час якої будуть підсвічувати чотири вежі євангелістів.

Чотири вежі євангелістів мають висоту 135 метрів (близько 443 футів). Наприкінці 2021 року величезну 12-кінцеву зірку встановили на вершині 138-метрової вежі Діви Марії. Вежа, яка символізує Ісуса Христа, матиме висоту 172,5 метра і завершуватиметься 17-метровим чотирираменним хрестом.

Монументальний проект і 140-річне будівництво

Монументальна споруда собору Саграда Фамілія може вмістити одночасно близько 13 тисяч осіб. Коли Гауді помер у 1926 році, собор було завершено лише на 10-15%. На той момент збудували лише один трансепт, склеп і частину стіни апсиди.

І без того повільне будівництво перервали наприкінці 1930-х років через громадянську війну в Іспанії: тоді більшість матеріалів для будівництва собору були знищені. Зараз будівництво проводять на основі вцілілих та реконструйованих матеріалів, а також на переосмислених адаптаціях оригіналу.

Відео: Чому собор Саграда Фамілія досі не завершено (youtube.com/Interesting Engineering)

У 1984 році собор включили до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, а у 2010-му Папа Римський Бенедикт XVI освятив її для релігійного поклоніння.

Цікаво, що міська рада Барселони видала офіційний дозвіл на будівництво собору лише у 2019 році. До того процес спорудження пам'ятки був фактично поза законом. Лише у 2016 році міська влада виявила "аномалію": дозволу на його спорудження просто не було.

Після завершення Храм Святого Сімейства стане найвищим собором у світі, обігнавши Ульмський собор в Німеччині.

Додамо, деякі локації в Європі, в тому числі в Іспанії пропонують щедрі грошові стимули новим мешканцям за переїзд до них. Багато сіл стикаються зі зменшенням кількості та старінням населення, адже молоді люди переїжджають у міста.

Також Португалія запровадила проїзний за 49 євро, з яким пасажири можуть здійснити необмежену кількість поїздок без обмежень за часом.

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