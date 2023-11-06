У Чехії суттєво змінять умови підтримки українців: деталі

У Чехії планують змінити умови тимчасового захисту українців. Нові правила стосуватимуться безкоштовного житла та навчання українських дітей у школах.

Такі зміни розглядають в уряді країні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на proukrainu.blesk.cz.

Згідно із поправками до законодавства, українці зможуть продовжити тимчасовий захист до кінця березня 2025 року.

Але умови прихистку зміняться. Зокрема, надання екстреного житла українським біженцям у 2024 році будуть іншими. В уряді розглядають скорочення терміну безкоштовного розміщення біженців із 150 днів до 120 чи до 90 днів, заявив міністр внутрішніх справ Віт Ракушан.

Передбачається, що оновлений пакет законів Lex Ukrajina стосуватиметься й умов освіти українських дітей. Буде скасована окрема дата зарахування дітей біженцців до дитячого садка чи загальноосвітньої школи. Також для них не створюватимуть спеціальні класи чи відділення. Школи зможуть підлаштовувати навчання лише для українських дітей, учнів та студентів із тимчасовим захистом тривалістю менше року.

Серед запропонованих змін також така: біженці з України, яким суд присудив депортацію, не зможуть користуватися тимчасовим захистом. Таку поправку схвалив парламентський комітет у справах безпеки. Наразі виконання вироку про депортацію відкладається до закінчення тимчасового захисту засудженого.



Раніше ми розповідали, що буде з українцями у Чехії після 2025 року. Влада дасть можливість залишитися тим, хто захоче.

Також ми писали, куди українцям звертатися за безкоштовним житлом у Чехії. Крім Регіонального центру допомоги Україні можна звернутися до неурядових організацій.

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