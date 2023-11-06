В Чехии существенно изменят условия поддержки украинцев: детали

В Чехии планируют изменить условия временной защиты украинцев. Новые правила будут касаться бесплатного жилья и обучения украинских детей в школах.

Такие изменения рассматривают в правительстве стране, сообщает РБК-Украина со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.

Согласно поправкам к законодательству, украинцы смогут продлить временную защиту до конца марта 2025 года.

Но условия убежища изменятся. В частности, предоставление экстренного жилья украинским беженцам в 2024 году будет другим. В правительстве рассматривают сокращение срока бесплатного размещения беженцев со 150 дней до 120 или до 90 дней, заявил министр внутренних дел Вит Ракушан.

Предполагается, что обновленный пакет законов Lex Ukrajina будет касаться и условий образования украинских детей. Будет отменена отдельная дата зачисления детей беженцев в детский сад или общеобразовательную школу. Также для них не будут создавать специальные классы или отделения. Школы смогут подстраивать обучение только для украинских детей, учеников и студентов со временной защитой продолжительностью менее года.

Среди предложенных изменений также такое: беженцы из Украины, которым суд присудил депортацию, не смогут пользоваться временной защитой. Такую поправку одобрил парламентский комитет по безопасности. Сейчас выполнение приговора о депортации откладывается до окончания временной защиты осужденного.



Раньше мы рассказывали, что будет с украинцами в Чехии после 2025 года. Власть позволит остаться тем, кто захочет.

Также мы писали, куда украинцам обращаться за бесплатным жильем в Чехии. Кроме Регионального центра помощи Украине можно обратиться в неправительственные организации.

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