У Чехії стартувала реєстрація для продовження тимчасового захисту: що треба знати

У Чехії запрацював сайт МВС для реєстрації на продовження тимчасового захисту українців. Для підтвердження статусу треба зареєструватися до 31 березня 2023 року.
Що треба знати українцям про процедуру, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на proukrainu.blesk.cz.
30 січня Міністерство внутрішніх справ оприлюднило спеціальний сайт для реєстрації на продовження візи тимчасового захисту в Чехії. Якщо біженці не встигнуть зареєструватися до 31 березня 2023 року, їхній статус закінчиться.
Загалом реєстрація відбуватиметься у два етапи:
Під час онлайн-реєстрації необхідно вказати:
Під час візиту для отримання візової наклейки треба мати:
Якщо українець не зареєструється або не з’явиться у призначену дату вклеювання візи, термін дії його тимчасового захисту автоматично припиниться. Однак нову візу тимчасового захисту можна буде оформити без штрафу.
Нагадаємо, ми писали, що українці сплатили в бюджет Чехії рекордні відрахування.
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