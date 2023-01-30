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У Чехії стартувала реєстрація для продовження тимчасового захисту: що треба знати

Фото: Українські біженці в Чехії (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У Чехії запрацював сайт МВС для реєстрації на продовження тимчасового захисту українців. Для підтвердження статусу треба зареєструватися до 31 березня 2023 року.

Що треба знати українцям про процедуру, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на proukrainu.blesk.cz.

30 січня Міністерство внутрішніх справ оприлюднило спеціальний сайт для реєстрації на продовження візи тимчасового захисту в Чехії. Якщо біженці не встигнуть зареєструватися до 31 березня 2023 року, їхній статус закінчиться.

Загалом реєстрація відбуватиметься у два етапи:

  • під час онлайн-реєстрації українці мають зарезервувати дату для особистого візиту відділення МВС. Підтвердження прийде на електронну пошту. Це означатиме, що тимчасовий захист буде продовжено до 30 вересня 2023 року;
  • особисто відвідати відділення у заздалегідь визначену дату для отримання візової наклейки.

Під час онлайн-реєстрації необхідно вказати:

  • особисті дані;
  • реєстрацію місця проживання в Чехії;
  • адресу та назву школи чи дитячого садка, де дитина зареєстрована для виконання обов’язкової шкільної або дошкільної освіти;
  • зв’язок з особою віком до 18-ти років, для якої продовжується тимчасовий захист.

Фото: Продовжити статус треба до 31 березня (gettyimages.com)

Під час візиту для отримання візової наклейки треба мати:

  • дійсний закордонний паспорт або інший документ;
  • підтвердження про проживання;
  • документи, що підтверджують повноваження представляти особу, віком до 18 років від її імені.

Якщо українець не зареєструється або не з’явиться у призначену дату вклеювання візи, термін дії його тимчасового захисту автоматично припиниться. Однак нову візу тимчасового захисту можна буде оформити без штрафу.

Нагадаємо, ми писали, що українці сплатили в бюджет Чехії рекордні відрахування.

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