В Чехии стартовала регистрация для продления временной защиты: что нужно знать

В Чехии заработал сайт МВД для регистрации на продление временной защиты украинцев. Для подтверждения статуса следует зарегистрироваться до 31 марта 2023 года.
Что нужно знать украинцам о процедуре, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.
30 января Министерство внутренних дел обнародовало специальный сайт для регистрации на продление визы временной защиты в Чехии. Если беженцы не успеют зарегистрироваться до 31 марта 2023, их статус закончится.
В целом регистрация будет проходить в два этапа:
Во время онлайн регистрации необходимо указать:
Во время визита для получения визовой наклейки нужно иметь:
Если украинец не зарегистрируется или не явится в назначенную дату вклеивания визы, срок его временной защиты автоматически прекратится. Однако новую визу временной защиты можно будет оформить без штрафа.
Напомним, мы писали, что украинцы уплатили в бюджет Чехии рекордные отчисления.
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