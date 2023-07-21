Cервіс бронювання житла Booking зупинив роботу у двох областях України: причини

Міжнародна платформа бронювання житла Booking.com припинила роботу у Херсонській і Запорізькій областях. На сайті не відображаються варіанти проживання у цих регіонах.
Причиною зупинки надання послуг стали великі операційні труднощі, йдеться у листі, який є у розпорядженні TRAVEL РБК-Україна.
"Наразі ми стикаємося з настільки великими операційними труднощами у вашому регіоні, що на даний момент не можемо продовжувати свою роботу. Тому ми ухвалили непросте рішення призупинити надання послуг Booking.com у Херсонській і Запорізькій областях", – зазначається у листі, призначеному для готелів, які є партнерами сервісу.
Також уточнюється, що гості, які вже здійснили бронювання, мають бути розміщені. Дозволяється робити скасування до моменту заїзду.
Відомий сервіс міг би заблокувати доступ до бронювання готелів суто на окупованих територіях, але лінія фронту є доволі мінливою, говорить у коментарі РБК-Україна Денис Катюха, голова громадської організації "Азовська гостинність" та власник готелю "Адмірал", який знаходиться у тимчасово окупованій Кирилівці Запорізької області.
"Компанія Booking загалом прийняла правильне рішення. Вони, на жаль, не розбиралися, які саме частини Запорізької та Херсонської областей окуповані, а які не окуповані. Чому блокування відбулося саме зараз? Мабуть, прийшов час. Дуже прикро дивитися на ті готелі, які залишилися в окупації. І які, на жаль, платять податки державі-агресору. Загалом, якщо говорити про бізнес, то вважаю, що готелям варто переходити на пряме бронювання, а не "сидіти на голці" Booking", – каже він.
Співрозмовник також нагадує, що з початку повномасштабного вторгнення Booking припинив співпрацю з готелями Білорусі та Росії. Він сподівається, що таке рішення було прийняте назавжди.
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