Cервіс бронювання житла Booking зупинив роботу у двох областях України: причини

Міжнародна платформа бронювання житла Booking.com припинила роботу у Херсонській і Запорізькій областях. На сайті не відображаються варіанти проживання у цих регіонах.

Причиною зупинки надання послуг стали великі операційні труднощі, йдеться у листі, який є у розпорядженні TRAVEL РБК-Україна.

"Наразі ми стикаємося з настільки великими операційними труднощами у вашому регіоні, що на даний момент не можемо продовжувати свою роботу. Тому ми ухвалили непросте рішення призупинити надання послуг Booking.com у Херсонській і Запорізькій областях", – зазначається у листі, призначеному для готелів, які є партнерами сервісу.

Також уточнюється, що гості, які вже здійснили бронювання, мають бути розміщені. Дозволяється робити скасування до моменту заїзду.

Фото: Результати пошуку житла в Запоріжжі на booking.com (скриншот РБК-Україна)

Відомий сервіс міг би заблокувати доступ до бронювання готелів суто на окупованих територіях, але лінія фронту є доволі мінливою, говорить у коментарі РБК-Україна Денис Катюха, голова громадської організації "Азовська гостинність" та власник готелю "Адмірал", який знаходиться у тимчасово окупованій Кирилівці Запорізької області.

"Компанія Booking загалом прийняла правильне рішення. Вони, на жаль, не розбиралися, які саме частини Запорізької та Херсонської областей окуповані, а які не окуповані. Чому блокування відбулося саме зараз? Мабуть, прийшов час. Дуже прикро дивитися на ті готелі, які залишилися в окупації. І які, на жаль, платять податки державі-агресору. Загалом, якщо говорити про бізнес, то вважаю, що готелям варто переходити на пряме бронювання, а не "сидіти на голці" Booking", – каже він.

Співрозмовник також нагадує, що з початку повномасштабного вторгнення Booking припинив співпрацю з готелями Білорусі та Росії. Він сподівається, що таке рішення було прийняте назавжди.

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