Cервис бронирования жилья Booking остановил работу в двух областях Украины: причины

Международная платформа бронирования жилья Booking.com приостановила работу в Херсонской и Запорожской областях. На сайте не отображаются варианты проживания в этих регионах.

Причиной остановки предоставления услуг стали большие операционные трудности, говорится в письме, которое есть в распоряжении TRAVEL РБК-Украина.

"Сейчас мы сталкиваемся со столь большими операционными трудностями в вашем регионе, что на данный момент не можем продолжать свою работу. Поэтому мы приняли непростое решение приостановить предоставление услуг Booking.com в Херсонской и Запорожской областях", – говорится в письме, предназначенном для гостиниц, являющихся партнерами сервиса.

Также уточняется, что гости, уже осуществившие бронирование, должны быть размещены. Разрешается производить отмену до момента заезда.

Фото: Результаты поиска жилья в Запорожье на booking.com (скриншот РБК-Украина)

Известный сервис мог бы заблокировать доступ к бронированию гостиниц исключительно на оккупированных территориях, но линия фронта достаточно изменчива, говорит в комментарии РБК-Украина Денис Катюха, глава общественной организации "Азовська гостинність" и владелец гостиницы "Адмирал", которая находится во временно оккупированной Кирилловке Запорожской области.

"Компания Booking в целом приняла правильное решение. Они, к сожалению, не разбирались, какие именно части Запорожской и Херсонской областей оккупированы, а какие не оккупированы. Почему блокировка состоялась именно сейчас? Пожалуй, пришло время. Очень досадно смотреть на те гостиницы, которые остались в оккупации. В общем, если говорить о бизнесе, то считаю, что отелям следует переходить на прямое бронирование, а не "сидеть на игле" Booking", – говорит он.

Собеседник также напоминает, что с начала полномасштабного вторжения Booking прекратил сотрудничество с гостиницами Беларуси и России. Он надеется, что такое решение было принято навсегда.

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