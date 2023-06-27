У Британії продовжили дію українських прав: новий термін

У Британії ухвалили закон про продовження терміну дії українських посвідчень водія. Водити автомобіль без заміни прав українські біженці зможуть протягом трьох років.

Новий документ набирає чинності з 7 червня 2023 року, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на legislation.gov.uk.

Нове положення передбачає, що українські біженці, які мають посвідчення водія на водіння легкового автомобіля або мотоцикла, мають право керувати транспортними засобами з такими правами на строк до трьох років після отримання статусу резидента. Раніше діяло правило заміни українських посвідчень водіїв на британські після 12 місяців перебування в країні.

Нова норма стосується українців, які перебувають у Великій Британії за однією з візових схем (українська сімейна схема, спонсорська схема "Будинки для України" та українська схема продовження). При переході на інший тип візи – наприклад, Skilled Worker – право керувати з українськими посвідченнями залишиться.

Правило поширюється на Англію, Шотландію та Уельс.

Після закінчення 36 місяців українські права потрібно буде обмінювати на британські. Це можна зробити й раніше. Обмін посвідчень водіїв має сенс, якщо людина планує залишатися в Британії надовго.

Українська біженка Лідія Виноградна назвала плюси та мінуси такого обміну:

"У вас з'являється метод ідентифікації в державних органах Британії та онлайн. Я завдяки правам отримала доступ до свого кабінету платника податків, а також Tax Free Childcare", – розповіла вона у своєму блозі "Українка у Великій Британії".

Також страхування на автомобіль може стати дешевшим, хоча це залежить від багатьох факторів.

"У вас буде доступ до більшої кількості вакансій, якщо вони вимагають наявність саме британських водійських прав", – додає українка.

На користь залишення українського посвідчення вона наводить такі аргументи:

не буде складнощів при поверненні до України, адже поки що неясно, якою буде процедура зворотного обміну;

можна буде законно водити машину на "механіці", що відкриває доступ до дешевших авто.

Нагадаємо, ми писали, як українські біженці змінюють правила в інших країнах.

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