У Британії почнуть купувати будинки для українців: в чому суть плану

В Англії вигадали, як вирішити проблему з житлом для українських біженців. У графстві Вілтшир влада збирається купити сотню будинків спеціально для українців.

Такий план вигадали як альтернативу оплати оренди для тих, хто отримав притулок від війни, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на BBC.

Будинки здаватимуть українцям в оренду на три роки

Українські біженці, у яких незабаром може закінчитися термін проживання у сім'ях, ризикують опинитися без даху над головою. Тому влада вигадала схему, як забезпечити їх житлом – для цього місцева рада придбає будинки, які надаватимуться в оренду.

На початку листопада у Вілтширі налічувалося 377 сімей українських біженців – близько 900 осіб. Більшість із них розміщено у сім'ях за схемою "Будинки для України".

Деякі біженці успішно адаптувалися у новій країні та з'їхали від своїх спонсорів у власне орендоване житло. Наприклад, Ганна Грунічева з двома синами підлітками у Вест-Овертоні неподалік Мальборо, влаштувалася працювати в кафе і оселилася по сусідству з приймаючою родиною.

Інші українці потребують уроків англійської, соціальної допомоги, грошей, хороших орендодавців. Багато хто намагається знайти спонсорів для наступного періоду.

Місцеві поради виділяють по 10 тисяч фунтів стерлінгів від центрального уряду для фінансування підтримки кожного українського біженця, оплати житла, освіти та іншої допомоги. Деякі ради платять приймаючим домогосподарствам більше, щоб ті довше розміщували у себе біженців, інші оплачують приватну орендну плату за біженців.

Голова місцевої ради Уїлтшира Річард Клевер планує використати муніципальну житлову компанію Stone Circle для покупки до 100 будинків, які потім можна здати в оренду українцям як мінімум на три роки.

"Ми збираємося використовувати державне фінансування для покупки будинків, які можна використовувати для громадян України зараз і для більш широкого використання у майбутньому", — пояснив він.

"На роботу в Британії влаштувалися 42% біженців" – посол

Українці у Британії не сидять склавши руки – вже 42% дорослих біженців влаштувалися на роботу. Про це в інтерв'ю "Главкому" повідомив посол України Вадим Пристайко. Наразі в країні знаходяться 130 наших співгромадян, які знайшли притулок від війни.

"Вони не сидять на шиї у британців. Вони виявляють бажання працювати, на відміну від багатьох інших груп біженців, які тут перебувають і чекають, що британська держава їм має все забезпечити", — зазначив дипломат.

За його словами, українські біженці частіше живуть у будинках місцевих мешканців та спеціальних притулках.

"Я хотів би, щоб наші люди мали можливість контактувати з місцевим суспільством. Щоб діти пішли до англійських шкіл, а дорослі, всупереч мовній проблемі, — до британських компаній чи організацій", — поділився посол.

Нагадаємо, ми писали, що німецькі міста не справляються із напливом українців.