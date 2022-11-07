В Британии начнут покупать дома для украинцев: в чем суть плана

В Англии придумали, как решить проблему с жильем для украинских беженцев. В графстве Уилтшир власти собираются купить сотню домов специально для украинцев.

Такой план придумали как альтернативу оплаты аренды для получивших убежище от войны, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Дома будут сдавать украинцам в аренду на три года

Украинские беженцы, у которых вскоре может закончиться срок проживания в семьях, рискуют оказаться без крова. Поэтому власти придумали схему, как обеспечить их жильем – для этого местный совет купит дома, которые будут предоставляться в аренду.

В начала ноября в Уилтшире насчитывалось 377 семей украинских беженцев – около 900 человек. Большинство из них размещены в семьях по схеме "Дома для Украины".

Некоторые беженцы успешно адаптировались в новой стране и съехали от своих спонсоров в собственное арендованное жилье. Например, Анна Груничева с двумя сыновьями подростками в Вест-Овертоне недалеко от Мальборо, устроилась работать в кафе и поселилась по соседству с принимающей семьей.

Другие украинцы нуждаются в уроках английского, социальной помощи, деньгах, хороших арендодателях. Многие пытаются найти спонсоров для следующего периода.

Местные советы выделяют по 10 тысяч фунтов стерлингов от центрального правительства для финансирования поддержки каждого украинского беженца, оплаты жилья, образования и другой помощи. Некоторые советы платят принимающим домохозяйствам больше, чтобы те дольше размещали у себя беженцев, другие оплачивают частную арендную плату за беженцев.

Глава местного совета Уилтшира Ричард Клевер планирует использовать муниципальную жилищную компанию Stone Circle для покупки до 100 домов, которые затем можно сдать в аренду украинцам как минимум на три года.

"Мы собираемся использовать государственное финансирование для покупки домов, которые можно использовать для граждан Украины сейчас и для более широкого использования в будущем", — объяснил он.

"На работу в Британии устроились 42% беженцев" – посол

Украинцы в Британии не сидят сложа руки – уже 42% взрослых беженцев устроились на работу. Об этом в у интервью "Главкому" сообщил посол Украины Вадим Пристайко. Сейчас в стране находятся 130 наших сограждан, которые нашли убежище от войны.

"Они не сидят на шее у британцев. Они выявляют желание работать, в отличие от многих других групп беженцев, которые тут находятся и ждут, что британское государство им должно все обеспечить", — отметил дипломат.

По его словам, украинские беженцы чаще живут в домах местных жителей и специальных приютах.

"Я хотел бы, чтобы наши люди имели возможность контактировать с местным обществом. Чтобы дети пошли в английские школы, а взрослые, вопреки языковой проблеме, — в британские компании или организации", — поделился посол.

Напомним, мы писали, что немецкие города не справляются с наплывом украинцев.