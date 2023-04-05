UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Для бортпровідників "Аерофлоту" запровадили спеціальну заборону: про що йдеться

Фото: Бортпровідники "Аерофлоту" (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Російська авіакомпанія "Аерофлот" заборонила своїм бортпровідникам провозити багаж. Такі заходи мають запобігти контрабанді товарів та заборонених речовин.

Співробітникам дозволили брати з собою тільки ручну поклажу, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на avianews.com.

Відповідний внутрішній документ компанії опублікований в профільному Telegram-каналі. Із листа авіаперевізника випливає, що "Аерофлот" підозрює бортпровідників у можливому перевезенні у багажі заборонених предметів, речовин та окремих видів товарів, які вони отримали від третіх осіб та доставляють за винагороду.

Зазначається, що такі дії співробітників можуть призвести до санкцій з боку влади іноземних країн та іміджевих збитків для авіакомпанії.

"Аерофлот" дозволяє персоналу брати в рейс лише валізу з габаритами ручної поклажі. Її вага не повинна перевищувати 10 кг, а габарити – 55х40х25 см.

Додатково бортпровідники зможуть взяти портплед із форменим чи цивільним одягом та портфель для документів формату А4.

Фото: Співробітників підозрюють у контрабанді (unsplash.com/egor-myznik)

Західні країни ввели санкції на постачання низки товарів до Росії. "Аерофлот" здійснює міжнародні рейси, тому його бортпровідники могли купувати товари за кордоном, а потім у своїх особистих валізах перевозити до Росії для подальшого продажу.

Нагадаємо, ми писали, що російська авіакомпанія отримає рекордний рахунок за свій літак у Торонто.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Санкції проти РосіїКонтрабандаРосавиация