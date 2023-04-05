Для бортпровідників "Аерофлоту" запровадили спеціальну заборону: про що йдеться

Російська авіакомпанія "Аерофлот" заборонила своїм бортпровідникам провозити багаж. Такі заходи мають запобігти контрабанді товарів та заборонених речовин.
Співробітникам дозволили брати з собою тільки ручну поклажу, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на avianews.com.
Відповідний внутрішній документ компанії опублікований в профільному Telegram-каналі. Із листа авіаперевізника випливає, що "Аерофлот" підозрює бортпровідників у можливому перевезенні у багажі заборонених предметів, речовин та окремих видів товарів, які вони отримали від третіх осіб та доставляють за винагороду.
Зазначається, що такі дії співробітників можуть призвести до санкцій з боку влади іноземних країн та іміджевих збитків для авіакомпанії.
"Аерофлот" дозволяє персоналу брати в рейс лише валізу з габаритами ручної поклажі. Її вага не повинна перевищувати 10 кг, а габарити – 55х40х25 см.
Додатково бортпровідники зможуть взяти портплед із форменим чи цивільним одягом та портфель для документів формату А4.
Західні країни ввели санкції на постачання низки товарів до Росії. "Аерофлот" здійснює міжнародні рейси, тому його бортпровідники могли купувати товари за кордоном, а потім у своїх особистих валізах перевозити до Росії для подальшого продажу.
Нагадаємо, ми писали, що російська авіакомпанія отримає рекордний рахунок за свій літак у Торонто.
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