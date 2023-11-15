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Борт номер один. На якому літаку літає президент США

Фото: Літак президента США (The White House)
Автор: Ольга Маджумдар

Головний авіалайнер президента США – Air Force One – є найвідомішим літаком у світі. Борт номер 1 не має обмежень щодо дальності польоту

Як виглядає зсередини "літаючий офіс", РБК-Україна розповідає з посиланням на avianews.com.

Air Force One – це позивний авіалайнера, який перевозить президента США. В даний час борт номер один – авіалайнер VC-25A. Таких літаків є два: їх бортові номери 28000 та 29000.

Обладнані вони однаково. Поки один борт перебуває на обслуговуванні, інший використовується для польотів президента США.

Літаки VC-25A створили на базі пасажирських літаків Boeing 747-200B. Вони були популярними для рейсів на далекі відстані.

VC-25A були створено на замовлення президента Рональда Рейгана, але використовувати літаки почали з 1990 року, коли країну очолював Джордж Буш старший. Літали у президентських авіалайнерах Білл Клінтон, Джордж Буш молодший, Барак Обама, Дональд Трамп та Джо Байден.

Boeing 747-200B для президента США перетворили на гігантський літаючий офіс. Усередині – приміщення площею 370 кв. м на 3 рівнях. На основній палубі обладнано офіс президента та його спальню, конференц-зал, салон для супроводжуючих, медичний кабінет, туалети.

VC-25A не має обмежень щодо дальності польоту завдяки системі дозаправки в повітрі. Борт номер один може приземлятися на погано обладнаних аеродромах завдяки вбудованим трапам.

Фото: Конференц-зал у літаку Air Force One (The White House)

Президент Дональд Трамп замовив будівництво двох нових президентських авіалайнерів. Вони отримали позначення VC-25B.

Для економії нові Air Force One створюють на базі Boeing 747-8, які були збудовані для російської авіакомпанії "Трансаеро". Через банкрутство у 2015 році ці літаки не передали замовнику і вони ніколи не використовувалися для перевезення пасажирів.

Очікується, що перший VC-25B надійде для польотів президента США у 2027 році, другий – у 2028 році. На той час авіалайнери VC-25A будуть на службі 38 років.

Нагадаємо, ми писали, що літак президента України модернізували. Салон оновили у Литві.

Також повідомлялося, що український літак потрапив у топ найбільших авіалайнерів польського аеропорту.

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