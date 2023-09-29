Амбітний проект. Літак президента України модернізували: що змінилося в салоні

Літак, на якому літає президент України, модернізували всередині. Про повне оновлення салону авіалайнера заявила литовська компанія J&C Aero.

В авіалайнері Airbus A319 CJ оновили внутрішнє облицювання, сидіння, килими та інші елементи салону, повідомляє РБК-Україна з посиланням на avianews.com.

Міжнародна компанія з дизайну та виробництва інтер’єрів літаків оголосила про успішну реалізацію проекту безпрецедентної складності з оновлення салону літака Airbus A319, яким користується президент України.

Фахівці провели повну модернізацію салону державного літака, в тому числі замінили тканинні покриття, сидіння і дивани, ламінат та ковролін, оновили дерев’яні елементів салону. Ремонт всіх елементів салону проводився на виробничій базі компанії у Литві.

Компанія також розробила проект інтеграції до президентського літака нової розважальної системи та оновлення системи управління салоном.

"Без сумніву, це був один із наших найскладніших і найамбітніших проектів", – сказав заявив голова J&C Aero Лаурінас Скукаускас.

Авіалайнер Airbus A319 CJ президента України входить до парку державного авіаційного підприємства "Україна". CJ (Corporate Jetliner) – VIP-версія літаків A320 Airbus.

Літак підприємства "Україна" випущений у 2007 році. Його замовили для перевезення вищих посадових осіб України ще за президента Віктора Ющенка, але до державного авіапідприємства борт надійшов уже за наступного президента.

Після початку війни українських президент вперше використав Airbus A319 CJ 18 вересня 2023 року. Літак доставив Володимира Зеленського з Польщі до США, потім до Канади, потім повернувся до Польщі.

Раніше українська авіакомпанія SkyUp отримала дозвіл здійснювати польоти в аеропорти США. Влада США схвалила роботу чотирьох авіалайнерів Boeing 737-800 з флоту українського авіаперевізника.

Також ми розповідали, у яких країнах літають українські авіакомпанії під час війни. Повітряні судна українських авіаперевізників можна побачити в Європі та Африці.