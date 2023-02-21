Борт номер один. На чому президент США прилетів до кордону з Україною

Візит президента США Джозефа Байдена до України 20 лютого не анонсувався, але вже відомо, якими видами транспорту він користувався.
До кордону з Україною глава Білого дому прилетів на спеціальному літаку, який називають Air Force One – "борт номер один", повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на avianews.com.
Днями в аеропорту Варшави анонсували спецзаходи через приліт президента США.
Спеціальні літаки, які перевозять президентів США, називають "борт номер один". Зараз це авіалайнери VC-25A з бортовими номерами 28000 та 29000.
Обидва Air Force One створені на базі пасажирських літаків Boeing 747-200B. Їх замовив президент Рональд Рейган. Використовувати як президентський транспорт літаки почали в 1990 році за часів президента Джорджа Буша-старшого. Політати на них встигли Білл Клінтон, Джордж Буш- молодший, Барак Обама та Дональд Трамп.
Блакитно-синю ліврею президентських VC-25A розробив майстер промислового дизайну Раймонд Лоуї за участі подружжя Кеннеді в 1960-ті роки.
За даними Білого дому, VC-25A не мають обмеження по дальності польоту. За необхідності літаки дозаправляють у повітрі. Ці авіалайнери можуть виконувати функції пересувних командних пунктів. Вони також захищені від електромагнітного імпульсу і зможуть продовжити політ навіть у разі ядерного вибуху.
У салоні VC-25A – приміщення на трьох поверхах площею 370 кв. м. Там є офіс президента, кімнати для переговорів, для відпочинку, кухня, медичний кабінет, який можна перетворити у операційну.
"Укрзалізниця" продовжила виконувати роль "дипломатичного транспорту" для світових лідерів, адже через закрите небо України здійснювати авіарейси неможливо.
"Безпечно доставили Президента США Джозефа Байдена до Києва і назад. Там, де Air Force One не літає, підхоплює Укрзалізниця. Train Force One – для лідерів, які мають сміливість боротися зі злом", – написали на сторінці "Укрзалізниці" в Telegram.
Президент США залишив автограф на буклеті українського перевізника.
Нагадаємо, ми писали, як доїхати у Варшаву і Перемишль залізницею в лютому.