Борт номер один. На чому президент США прилетів до кордону з Україною

Візит президента США Джозефа Байдена до України 20 лютого не анонсувався, але вже відомо, якими видами транспорту він користувався.

До кордону з Україною глава Білого дому прилетів на спеціальному літаку, який називають Air Force One – "борт номер один", повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на avianews.com.

Президентський Air Force One – літак з дозаправкою в повітрі

Днями в аеропорту Варшави анонсували спецзаходи через приліт президента США.

Спеціальні літаки, які перевозять президентів США, називають "борт номер один". Зараз це авіалайнери VC-25A з бортовими номерами 28000 та 29000.

Обидва Air Force One створені на базі пасажирських літаків Boeing 747-200B. Їх замовив президент Рональд Рейган. Використовувати як президентський транспорт літаки почали в 1990 році за часів президента Джорджа Буша-старшого. Політати на них встигли Білл Клінтон, Джордж Буш- молодший, Барак Обама та Дональд Трамп.

Фото: Прибуття президента США у Варшаву (gettyimages.com)

Блакитно-синю ліврею президентських VC-25A розробив майстер промислового дизайну Раймонд Лоуї за участі подружжя Кеннеді в 1960-ті роки.

За даними Білого дому, VC-25A не мають обмеження по дальності польоту. За необхідності літаки дозаправляють у повітрі. Ці авіалайнери можуть виконувати функції пересувних командних пунктів. Вони також захищені від електромагнітного імпульсу і зможуть продовжити політ навіть у разі ядерного вибуху.

У салоні VC-25A – приміщення на трьох поверхах площею 370 кв. м. Там є офіс президента, кімнати для переговорів, для відпочинку, кухня, медичний кабінет, який можна перетворити у операційну.

Фото: Інтер'єр на борту президентського літака (The White House)

Із Польщі президент США приїхав поїздом "Укрзалізниці"

"Укрзалізниця" продовжила виконувати роль "дипломатичного транспорту" для світових лідерів, адже через закрите небо України здійснювати авіарейси неможливо.

"Безпечно доставили Президента США Джозефа Байдена до Києва і назад. Там, де Air Force One не літає, підхоплює Укрзалізниця. Train Force One – для лідерів, які мають сміливість боротися зі злом", – написали на сторінці "Укрзалізниці" в Telegram.

Президент США залишив автограф на буклеті українського перевізника.

Нагадаємо, ми писали, як доїхати у Варшаву і Перемишль залізницею в лютому.