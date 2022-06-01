Сроки безвиза и отказы во въезде. В Польше разъяснили правила для украинцев

Выезжая более чем на 30 дней за один раз, украинец теряет все льготы и статус защиты

После многочисленных жалоб украинцев на отказы во въезде в Польшу по истечению 90 срока безвиза Посольство Украины получило разъяснения от польской стороны о том, какие правила будут применяться к таким гражданам Украины.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Посольство Украины в Польше.

Там отметили, что согласно пункту 1 статьи 2 Закона Республики Польша "О предоставлении помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этого государства", пребывание всех граждан Украины, прибывших на законных основаниях на территорию Польши в связи с военными действиями в Украине и задекларировавших намерение остаться в Польше, считается легальным в течение 18 месяцев, начиная со дня 24 февраля 2022 года.

Если безвиз просрочен. Какие будут правила въезда в Польшу

Те граждане Украины, которые во время пересечения границы объявили о выезде из Украины в связи с целью получения защиты в Польше, могут в течение 18 месяцев с 24 февраля этого года свободно выезжать из Польши и их возвращение в Польшу период будет законным.

Граждане Украины, которые въезжают в Польшу, каждый раз должны сообщать о целях своего путешествия в рамках пограничного контроля. К примеру, если вы задекларировали своей целью въезд в Польшу – необходимость получения защиты в связи с военными действиями в Украине, граждане Украины имеют возможность на получение права на легальное пребывание, о котором идет речь выше.

Гражданин Украины теряет право легального пребывания в Польше в течение 18 месяцев, начиная с 24 февраля, в случае одноразового выезда с территории Польши сроком более одного месяца, а не когда сумма коротких выездов превысит этот срок.

Гражданин Украины, въезд которого на территорию Республики Польша с территории Украины не связан с военными действиями, а имеет характер регулярного пограничного движения, подлежит пограничному контролю на принципах, определенных в Шенгенском кодексе о границах (наличие биометрического паспорта и соблюдение коридора пребывания до 90 дней в течение 180 дней).

(наличие биометрического паспорта и соблюдение коридора пребывания до 90 дней в течение 180 дней). Гражданин Украины, полностью использовавший разрешенный срок пребывания, может заявить о въезде в Польшу в связи с военными действиями на территории Украины, что обусловит дополнительное изучение его заявки на основании ст.32 Закона об иностранцах и, в случае положительного рассмотрения, ему может быть разрешен въезд на территорию Польши.

В посольстве добавили, что все эти условия не касаются граждан Украины, имеющих:

разрешение на постоянное проживание в Польше;

разрешение на проживание резидента Европейского Союза;

разрешение на временное пребывание в Польше;

статус беженца;

дополнительную защиту;

разрешение на толерантное пребывание;

разрешение на пребывание по гуманитарным причинам;

Также эти условия не распространяются на тех украинцев, которые:

подали заявления на международную защиту в Республике Польша или от имени которых поданы такие заявки; заявили о своем намерении подачи заявлений на международную защиту или таких лиц, кого касаются такие заявления о намерениях.

"В случае если въезд украинца в Польшу не был зарегистрирован комендантом Пограничной Службы Польши при прохождении контроля на границе, гражданин Украины должен зарегистрировать свое пребывание в любом управлении гмины на территории Польши путем получения номера PESEL в сроке не более 90 дней со дня въезда", — пояснили в дипломатическом ведомстве.

На основании этого, Комендант Пограничной службы Польши регистрирует пребывание гражданина Украины на территории Республики Польша.

Перемещение в пределах Шенгенской зоны Граждане Украины, не имеющие краткосрочной или долгосрочной визы или вида на жительство, выданное государством-членом ЕС, и имеющие право на временную защиту, могут выехать из Польши только в то государство-член ЕС, где они хотят реализовать свои права, связанные с временной защитой.

"Обращаем внимание, что окончательное принятие решения о пропуске гражданина Украины на территорию Республики Польша или отказ во въезде остается исключительно за Пограничной службой Республики Польша", — подчеркнули в Посольстве Украины в Польше.

Что изменится для украинцев. Краткий вывод из правил

"Краткий вывод, судя из официальной информации, такой. Выезжая более чем на 30 дней одним разом, украинец теряет все льготы и статус защиты соответственно. Если же украинец выехал менее чем на 30 дней, должны пустить, но окончательное решение за пограничниками (здесь совсем никаких гарантий)", — поясняют в комментарии РБК-Украина специалисты сайта VisitUkraine.today.

В случае если украинец хочет ехать дальше в ЕС, но у него закончились безвизовые дни, то это допустимо только в том случае, если он хочет взять защиту той страны.

Напомним, Польша меняет правила выдачи бесплатных билетов украинцам: что нужно знать.