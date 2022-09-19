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В Болгарии продлили бесплатное проживание беженцев в отелях: названы сроки

Фото: Украинцы в Болгарии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Впоследствии правительство предложит другие решения

В Болгарии продолжают программу бесплатного проживания украинских беженцев в отелях. После ее окончания 31 октября украинцам предложат новые варианты.

Об этом министр туризма Илин Димитров рассказал в эфире телеканала БНТ, сообщает TRAVEL РБК-Украина.

Размещение беженцев из Украины в отелях Болгарии продлится до 31 октября в текущем объеме, отметил он. После этого программа бесплатного проживания с питанием для украинцев закончится.

"Это будет финал программы, так что можно будет организовать новую программу", – сказал министр туризма.

Власти Болгарии в июне меняли программу проживания для бежавших от войны украинцев.. Тогда снизили суточное финансирование, а самих беженцев частично переселили в более простые заведения, которые не были задействованы в курортный сезон для туристов на побережье Черного моря.

Фото: Вариант бесплатного размещения беженцев в Болгарии (gettyimages.com)

В стране надеются, что после октября не придется продолжать программу расселения, вместо этого заработает новая – по интеграции в социальную систему.

"Это европейские деньги, мы регулярно еженедельно выплачиваем средства по этой программе, механизм выплаты очень сложен. На этой неделе будут сделаны последние платежи за июнь и июль. Выявлено очень мало нарушений, в основном, в дубляже", – добавил Илин Димитров.

25 июля истек срок медицинского страхования, которое оплачивало государство получившим временную защиту в Болгарии до 26 апреля. Украинцы, которые находятся в Болгарии более 90 дней, обязаны оплачивать медицинские страховки самостоятельно, кроме незащищенных категорий.

По данным ООН, в Болгарии получили статус защиты более 133 тысяч человек из Украины, в настоящее время в стране насчитывается 67467 украинских беженцев. С весны в страну прибыли около 300 тысяч человек, а расселение по государственной программе получили 110 тысяч из них.

Напомним, мы писали, что в Швейцарии для украинцев заканчивается бесплатное жилье.

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