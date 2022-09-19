В Болгарії продовжили безплатне проживання біженців у готелях: названі терміни

У Болгарії продовжують програму безкоштовного проживання українських біженців у готелях. Після її закінчення 31 жовтня українцям запропонують нові варіанти.

Про це міністр туризму Ілін Дімітров розповів в ефірі телеканалу БНТ, повідомляє TRAVEL РБК-Україна.

Розміщення біженців з України в готелях Болгарії триватиме до 31 жовтня в поточному обсязі, зазначив він. Після цього програма безкоштовного проживання з харчуванням українців закінчиться.

"Це буде фінал програми, тож можна буде організувати нову програму", – сказав міністр туризму.

Влада Болгарії у червні змінювала програму проживання для українців, що втекли від війни. Тоді зменшили добове фінансування, а самих біженців частково переселили в простіші заклади, які не були задіяні в курортний сезон для туристів на узбережжі Чорного моря.

Фото: Варіант безплатного розміщення біженців в Болгарії (gettyimages.com)

В країні сподіваються, що у після жовтня не доведеться продовжувати програму розселення, натомість запрацює нова – з інтеграції у соціальну систему.

"Це європейські гроші, ми регулярно щотижня виплачуємо кошти за цією програмою, механізм виплати дуже складний. Цього тижня будуть зроблені останні платежі за червень та липень. Виявлено дуже мало порушень, в основному, в дубляжі", – додав Ілін Дімітров.

25 липня закінчився термін медичного страхування, яке оплачувала держава тим, хто отримав , тимчасовий захист у Болгарії до 26 квітня. Українці, які перебувають в Болгарії понад 90 днів, зобов'язані оплачувати медичні страховки самостійно, окрім незахищених категорій.

За даними ООН, в Болгарії отримали статус захисту понад 133 тисячі осіб з України, наразі в країні налічується 67467 українських біженців. З весни в країну прибули приблизно 300 тисяч осіб, а розселення за державною програмою отримали 110 тисяч з них.

Нагадаємо, ми писали, у Швейцарії для українців закінчується безплатне житло.