Болезненные потери. Как мировой туризм пострадает от войны в Украине

Согласно прогнозам, больше всего доходов лишатся страны Ближнего Востока

Мировой туризм в 2022 году потеряет почти 7 миллиардов долларов из-за последствий войны в Украине. Пострадают страны, которые входят в топ-10 самых популярных направлений.

Какой прогноз делают эксперты туристической отрасли для своих стран, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на CNN Travel.

Война спровоцировала хаос и инфляцию по всему миру

Война России в Украине уже сказалась на странах Ближнего Востока – негативные последствия стали выходить за рамки нехватки продовольствия, пишет издание.

Этот регион, исторически связанный с некоторыми из древнейших цивилизаций мира, является одним из главных туристических направлений. Города Дубай, Каир и Стамбул регулярно входят в десятку лучших мировых туристических точек.

Фото: Протест против войны в Стамбуле (unsplash.com//imad-alassiry)

Но поскольку война вызывает хаос на энергетических и продовольственных рынках, а также безудержную инфляцию по всему миру, она бьет по туристической отрасли некоторых стран.

По данным Euromonitor International, в 2022 году глобальный въездной туризм пострадает на 6,9 млрд долларов из-за остановки российского и украинского туризма. С последствиями могут столкнуться некоторые ближневосточные страны. Три самых популярных направления для украинцев и туристов из РФ - Египет, Турция и в последнее время – ОАЭ.

Египет: многообещающие турпотоки резко оборвались

Согласно отчету Colliers International, в 2019 году турпоток из Украины в Египте вырос за год на 49% - это вывело наших туристов на второе место после Германии. В 2021 году украинцы стали первыми туристами, приехавшими в Египет после пандемии.

В 2021 году РФ отменила шестилетний запрет на чартерные рейсы в Египет, который ввели после авиакатастрофы в 2015-м. В этом году на курорты успели прилететь 700 тысяч посетителей из этой страны.

Фото: В странах Ближнего Востока сложилась сложная ситуация в экономике (pixabay.com)

Министерство туризма Египта сейчас пытается привлечь посетителей из других стран.

"Это большой удар, но мы пытаемся выжить", - сказала заместитель министра туризма и древностей Египта Гада Шалаби.

Турция: потери доходов до 65%

Турция надеялась в этом году поднять экономику на ноги за счет восстановления индустрии туризма, но война и санкции угрожают свести на нет планы на 34,5 млрд долларов дохода в 2022 году.

На морских курортах Анталии работники туристического сектора обеспокоены сокращением бронирований, поскольку российские и украинские туристы занимали первые места по количеству прибытий.

"Мы ожидаем потери в объеме от 60% до 65%. Даже если решение будет найдено от сегодня, у нас уже потери на 50% от ожиданий на предстоящий сезон 2022 года", - сказал Нихал Дурук, менеджер по продажам и маркетингу сетевого отеля в Анталии.

По его словам, независимо от того, насколько быстро будет решена эта проблема, турецким отельерам придется страдать от последствий "кризиса" минимум три-четыре года.

Фото: На анталийском побережье отмена половины бронирований (unsplash.com/dima-pima)

В министерстве туризма говорят, что в 2021 году в Турцию прибыло более 2 миллионов украинских туристов.

ОАЭ: вместо туризма покупка недвижимости

Согласно данным Arabian Travel Market (ATM), в 2021 году Россия стала вторым по величине поставщиком туристов в ОАЭ. После предоставления бесплатной 30-дневной визы с 2018 года, турпотоки россиян в Дубай и Абу-Даби только росли.

Перед войной эксперты прогнозировали, что российский рынок туризма в ОАЭ превысит 1 миллиард долларов в течение следующих 4 лет.

Пока специалисты не берутся говорить о последствиях войны для туризма в ОАЭ. Тем более, что состоятельные россияне уже "спасают" свои сбережения и вкладывают деньги в недвижимость. Кроме того, Объединенные Арабские Эмираты предлагают покупателям недвижимости льготы на получение вида на жительство.

Напомним, мы писали, как одно из крупнейших судов в Марселе превратили в гостиницу для украинцев.