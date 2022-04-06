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Хворобливі втрати. Як світовий туризм постраждає від війни в Україні

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Середа 06 квітня 2022 07:00
Хворобливі втрати. Як світовий туризм постраждає від війни в Україні Фото: Туристичній індустрії загрожують великі втрати (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Згідно з прогнозами, найбільше доходів втратять країни Близького Сходу

Світовий туризм у 2022 році втратить майже 7 мільярдів доларів через наслідки війни в Україні. Постраждають країни, які входять в топ-10 найпопулярніших напрямків.

Який прогноз роблять експерти туристичної галузі для своїх країн, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на CNN Travel.

Війна спровокувала хаос та інфляцію по всьому світу

Війна Росії в Україні вже позначилася на країнах Близького Сходу - негативні наслідки стали виходити за рамки нестачі продовольства, пише видання.

Цей регіон, історично пов'язаний з деякими з найдавніших цивілізацій світу, є одним з головних туристичних напрямків. Міста Дубай, Каїр і Стамбул регулярно входять в десятку кращих світових туристичних точок.

Хворобливі втрати. Як світовий туризм постраждає від війни в Україні

Фото: Протест проти війни в Стамбулі (unsplash.com//imad-alassiry)

Але оскільки війна викликає хаос на енергетичних і продовольчих ринках, а також нестримну інфляцію по всьому світу, вона б'є по туристичній галузі деяких країн.

За даними Euromonitor International, в 2022 році глобальний в'їзний туризм постраждає на 6,9 млрд доларів через зупинку російського і українського туризму. З наслідками можуть зіткнутися деякі близькосхідні країни. Три найпопулярніших напрямки для українців і туристів із РФ - Єгипет, Туреччина і останнім часом – ОАЕ.

Єгипет: багатообіцяючі турпотоки різко обірвалися

Згідно зі звітом Colliers International, в 2019 році турпотік з України в Єгипті виріс за рік на 49% - це вивело наших туристів на друге місце після Німеччини. У 2021 році українці стали першими туристами, які приїхали до Єгипту після пандемії.

У 2021 році РФ скасувала шестирічну заборону на чартерні рейси до Єгипту, яку ввели після авіакатастрофи в 2015-му. Цього року на курорти встигли прилетіти 700 тисяч відвідувачів з цієї країни.

Хворобливі втрати. Як світовий туризм постраждає від війни в Україні

Фото: У країнах Близького Сходу склалася складна ситуація в економіці (pixabay.com)

Міністерство туризму Єгипту зараз намагається залучити відвідувачів із інших країн.

"Це великий удар, але ми намагаємося вижити", - сказала заступник міністра туризму і старожитностей Єгипту Гада Шалабі.

Туреччина: втрати доходів до 65%

Туреччина сподівалася цього року підняти економіку на ноги за рахунок відновлення індустрії туризму, але війна і санкції загрожують звести нанівець плани на 34,5 млрд доларів доходу в 2022 році.

На морських курортах Анталії працівники туристичного сектора стурбовані скороченням бронювань, оскільки російські та українські туристи займали перші місця за кількістю прибуттів.

"Ми очікуємо втрати в обсязі від 60% до 65%. Навіть якщо рішення буде знайдено від сьогодні, у нас вже втрати на 50% від очікувань на майбутній сезон 2022 року", - сказав Ніхал Дурук, менеджер з продажу та маркетингу мережевого готелю в Анталії.

За його словами, незалежно від того, наскільки швидко буде вирішена ця проблема, турецьким готельєрам доведеться страждати від наслідків "кризи" мінімум три-чотири роки.

Хворобливі втрати. Як світовий туризм постраждає від війни в Україні

Фото: На Анталійському узбережжі скасування половини бронювань (unsplash.com/dima-pima)

У Міністерстві туризму кажуть, що в 2021 році до Туреччини прибуло понад 2 мільйони українських туристів.

ОАЕ: замість туризму купівля нерухомості

Згідно з даними Arabian Travel Market (ATM), в 2021 році Росія стала другим за величиною постачальником туристів в ОАЕ. Після надання безкоштовної 30-денної візи з 2018 року, турпотоки росіян в Дубай і Абу-Дабі тільки росли.

Перед війною експерти прогнозували, що російський ринок туризму в ОАЕ перевищить 1 мільярд доларів протягом наступних 4 років.

Поки фахівці не беруться говорити про наслідки війни для туризму в ОАЕ. Тим більше, що заможні росіяни вже "рятують" свої заощадження і вкладають гроші в нерухомість. Крім того, Об'єднані Арабські Емірати пропонують покупцям нерухомості пільги на отримання посвідки на проживання.

Нагадаємо, ми писали, як одне з найбільших суден у Марселі перетворили на готель для українців.

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