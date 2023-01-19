Біженцям у Польщі призначають нові виплати 450 євро: як отримати допомогу

Для українців у Польщі пропонують нові виплати у 2023 році – фінансову допомогу на початку 2023 році видаватимуть громадська організація Fundacja Ukraina та гуманітарна місія Mercy Corps.

Біженці зможуть отримати по 450 євро на особу, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на ukrainianinpoland.pl.

Кому виплачуватимуть допомогу в 2023 році

Фундація "Україна" реалізує проекти для мігрантів на території Нижньої Силезії. Одним із нових проектів є програма допомоги біженцям "Фінансова підтримка 2023" у співпраці з міжнародним благодійним фондом "Mercy Corps"

"Корпус милосердя" – це міжнародна команда гуманітарних організацій, яка з перших днів війни надавала екстрену грошову допомогу українським біженцям.

Претендувати на фінансову допомогу в 710 злотих упродовж 3 місяців (загалом 450 євро) від Fundacja Ukraina та Mercy Corps можуть виключно ті українці, хто ще не отримував кошти від ООН, IRC, The Lutheran World Federation.

Фото: Українські біженці в Польщі (gettyimages.com)

Претендувати можуть такі категорії населення:

вагітні;

матері з дітьми до 1 року;

багатодітні мами (які з 3 і більше дітьми перебувають у Польщі без чоловіка);

люди з інвалідністю 1 та 2 групи;

люди пенсійного віку (від 60 років).

На реєстрацію запрошують в першу чергу українців, які проживають на території Нижньої Силезії (воєводства Dolnośląskie). Це пояснюють тим, що учасникам програми треба буде двічі приїжджати до Вроцлава – з пакетом документів та отримання карти для виплат.

Фото: Виплати розраховані на тих, хто не отримував допомоги від міжнародних організацій у Польщі (twitter.com/straz_graniczna)

Як зареєструватися для отримання фінансової допомоги

Зареєструватися на отримання фінансової допомоги за проєктом Fundacja Ukraina й Mercy Corps можна до 20 січня включно. Для цього треба заповнити спеціальну реєстраційну анкету:

вказати електронну адресу;

підтвердити прибуття після 24 лютого 2022 року;

повідомити, чи проживаєте на території Нижньої Сілезії;

надати інформацію про отримання виплат від інших благодійних організацій або фондів;

вибрати категорію вразливості.

Результати першого етапу будуть відомі в період з 21 до 31 січня. Учасники отримають лист на електронну пошту, їм доведеться приїхати до Вроцлава особисто. Замість хворої особи може приїхати близький родич, на якого оформлять карту для виплат.

Нагадаємо, ми писали, які виплати можуть отримати українці у Польщі.