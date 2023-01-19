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Беженцам в Польше назначают новые выплаты 450 евро: как получить помощь

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Четверг 19 января 2023 18:44
Беженцам в Польше назначают новые выплаты 450 евро: как получить помощь Фото: Выплаты в Польше (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

Для украинцев в Польше предлагают новые выплаты в 2023 году – финансовую помощь в начале 2023 будут выдавать общественная организация Fundacja Ukraina и гуманитарная миссия Mercy Corps.

Беженцы смогут получить по 450 евро на человека, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на ininland.pl.

Кому будут выплачивать пособие в 2023 году

Фонд "Украина" реализует проекты для мигрантов на территории Нижней Силезии. Одним из новых проектов является программа помощи беженцам "Финансовая поддержка 2023" в сотрудничестве с международным благотворительным фондом "Mercy Corps"

Корпус милосердия – это международная команда гуманитарных организаций, которая с первых дней войны оказывала экстренную денежную помощь украинским беженцам.

Претендовать на финансовую помощь в 710 злотых в течение 3 месяцев (в общей сложности 450 евро) от Fundacja Ukraina и Mercy Corps могут исключительно те украинцы, которые еще не получали средства от ООН, IRC, The Lutheran World Federation.

Беженцам в Польше назначают новые выплаты 450 евро: как получить помощьФото: Украинские беженцы в Польше (gettyimages.com)

Претендовать могут следующие категории населения:

  • беременные;
  • матери с детьми в возрасте до 1 года;
  • многодетные мамы (которые с 3 и более детьми находятся в Польше без мужа);
  • люди с инвалидностью 1 и 2 группы;
  • люди пенсионного возраста (60 лет).

На регистрацию приглашают в первую очередь украинцев, проживающих на территории Нижней Силезии (воеводства Dolnośląskie). Это объясняют тем, что участникам программы придется дважды приезжать во Вроцлав – с пакетом документов и получения карты для выплат.

Беженцам в Польше назначают новые выплаты 450 евро: как получить помощьФото: Выплаты рассчитаны на тех, кто не получал пособия от международных организаций в Польше (twitter.com/straz_graniczna)

Как зарегистрироваться для получения финансовой помощи

Зарегистрироваться на получение финансовой помощи по проекту Fundacja Ukraina и Mercy Corps можно до 20 января включительно. Для этого нужно заполнить специальную регистрационную анкету:

  • указать электронный адрес;
  • подтвердить прибытие после 24 февраля 2022;
  • сообщить, проживаете ли на территории Нижней Силезии;
  • предоставить информацию о получении выплат от других благотворительных организаций или фондов;
  • выбрать категорию уязвимости.

Результаты первого этапа будут известны в период с 21 по 31 января. Участники получат письмо на электронную почту, им придется приехать во Вроцлав лично. Вместо больного может приехать близкий родственник, на которого оформят карту для выплат.

Напомним, мы писали, какие выплаты могут получить украинцы в Польше.

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