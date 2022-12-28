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Біженців стало менше. У Польщі назвали точне число українців у країні

Фото: Українські біженці у Польщі (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У Польщі порахували загальне число українців, які наразі проживають у країні. Більша частина наших людей переїхали туди ще до війни.

Загалом у Польщі проживає близько 2,3 мільйона українців, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на допис віце-президента Польського фонду розвитку Бартоша Марчука.

Зазначається, що за підсумками 2022 року в Польщі перебувають 950 тисяч біженців. Влітку в країні, за даними бази PESEL, перебували 1,4 мільйона втікачів від війни. А ще до 1,3 мільйона наших громадян перебували в Польщі до початку повномасштабного вторгнення. Отже, загалом у Польщі зараз живуть 2,3 мільйона українців.

Фото: Влітку в Польщі перебували 1,4 млн українських біженців (gettyimages.com)

Раніше польські експерти заявляли, що проживання українців у Польщі вигідне для економіки, навіть враховуючи витрати на допомогу втікачам від війни.

"Ми витратили 3,5 мільярди злотих (750 млн євро) на допомогу українцям, але підрахунки віце-президента Польського фонду розвитку Бартоша Марчука показують, що ми отримали 10 мільярдів злотих (2 млрд євро) від сплачених ними податків", – говорив у листопаді професор Мацей Дущик із Центру досліджень міграції Варшавського університету.

Він зазначав, що польський ринок праці дуже абсорбуючий. Українці працюють, платять внески і податки. Тож про говорити про самі витрати держави на українців неправомірно.

Нагадаємо, ми писали, що українцям в Польщі скасовують статус UKR.

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