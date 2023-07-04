Більшості росіян стане складніше виїжджати за кордон: причини

Більшість російських туристів не зможуть поїхати за кордон через високу вартість турів та авіаперельотів. Причина – у девальвації рубля.

Окрім цього, відпочинок за кордоном для громадян РФ цього року і так подорожчав до 50%, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на turizmgunlugu.com.

Курс рубля в Росії впав до найнижчого рівня за останні 15 місяців. Як прогнозують в Асоціації туроператорів, знецінення рубля може призвести до того, що туроператори піднімуть ціни на тури за кордоном та подорожчають авіаперевезення.

"Через зростання цін купити тури за кордон буде явно важко для великої аудиторії. Хоча зниження курсу рубля навряд чи повністю покладе край іноземному туризму, багатьом відпочивальникам стане складніше виїжджати за кордон", – зазначив віце-президент асоціації Артур Мурадян.

Наголошується, що зараз у російському туризмі створилася критична ситуація. Туристи відкладали бронювання в очікуванні нормалізації курсу рубля, але цього не сталося. Немає також і попередніх бронювань на літо та осінь. Якщо ситуація не зміниться, основна частина россійських туристів не матиме змоги відпочити за кордоном цього року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російським туристам буде складніше отримати шенгенські візи.

Нагадаємо, ми писали, як Європа знайшла заміну туристам із країни-окупанта.

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