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Більшість українців у Європі планують повернутися додому: дослідження ООН

Фото: Повернення українців (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Переважна більшість українських біженців готові повернутися з Європи в Україну – у найближчі місяці чи у майбутньому. Такі дані нового дослідження Агентства ООН у справах біженців.

Які причини спонукають наших співгромадян повернутися упродовж трьох місяців, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на unhcr.org.

У четвертому опитуванні Агентства ООН у справах біженців взяли участь 3850 втікачів від війни, які знайшли прихисток у країнах Європи. Настрої українців вивчали у квітні-травні 2023 року.

Повернутися на постійне місце проживання в Україні попри війну збираються 76% біженців у Європі. Зокрема:

  • 14% планують повернутися у наступні 3 місяці;
  • 62% планують повернутися з часом;
  • 18% – не визначилися;
  • 6% – не мають планів чи надії на повернення.

Найбільше бажання жити знову в Україні озвучили біженці родом із Миколаївської, Чернігівської областей. Найменше – вихідці зі східних областей, крім Харківської.

Також серед біженців у сусідніх з Україною країнах більше людей планують повертатися в Україну (71%), ніж в країнах, що більш територіально віддалені (57%).

Серед причин, які спонукають повернутися додому в найближчі 3 місяці, українці назвали такі:

  • хочуть повернутися в свою країну і жити в своєму культурному середовищі – 63%;
  • хочуть возз'єднатися із сім'єю – 44%;
  • отримати доступ до роботи та засобів для існування – 11%;
  • регіон став більш безпечним – 10%.

Також українці хочуть повернутися, щоб подбати про своє житло, забезпечити дітей навчанням, або тому, що не знайшли житла за кордоном.

Фото: Більше біженців хочуть повернутися із сусідніх країн (gettyimages.com)

Серед бар'єрів для повернення називалися такі: відсутність безпеки (47%), брак можливостей для працевлаштування (31%), проблеми з базовою інфраструктурою (22%), окупація регіону (11%).

На користь проживання в іншій країні опитані вказали такі фактори: почуваються інтегрованими, діти пішли до школи, стабільні можливості для працевлаштування.

У звіті зазначається, що наміри українців щодо повернення за рік суттєво не змінинюються.

Нагадаємо, ми писали, скільки поляків згодні, щоб українці залишились у Польщі на роки.

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