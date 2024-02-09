Більше не оплачуватимуть. Скільки Ірландія витратила на тварин українських біженців

Ірландія витратила понад 800 тисяч євро на перевезення та проживання домашніх тварин українців із початку війни. За новими правилами, цієї статті витрат більше не буде.

Людей, які прибувають до Ірландії з домашніми тваринами з України, просять знайти для них альтернативне житло, розповідає РБК-Україна з посиланням на Irish Mirror.

Загалом на тварин українських біженців уряд Ірландії з початку війни витратив 808 132 євро. За проживання в розплідниках для собак та інших тварин-компаньйонів компанія у Вексфорді отримала 248 200 євро. Ще 559 932 євро також було витрачено на проживання, транспорт, ветеринарні рахунки та інші витрати, пов’язані з домашніми тваринами українських біженців.

Тепер домашнім тваринам новоприбулих біженців більше не надаватимуть житло, а тим, хто вже проживає в бюджетному житлі, не дозволять купувати нових домашніх тварин.

Крім того, розміщення тварин українців у державних помешканнях більше не оплачуватимуться державою. У відповідному розпорядженні йдеться про обмежену доступність місць для розміщення з домашніми тваринами, а також посилаються на проблеми щодо екскрементів тварин у середовищі проживання.

Виняток зроблять для службових тварин, таких як собаки-поводирі та собаки-помічники людей з аутизмом.

"Людей, які прибувають до Ірландії з домашніми тваринами з України, просять знайти для них альтернативне житло, наприклад, у таких благодійних організаціях, як ISPCA", – йдеться в документі.

Уряд також скоротив підтримку українських біженців. Міністр інтеграції Родерік О'Горман оголосив, що державне житло надаватиметься лише на 90 днів, а ставки соціального забезпечення були знижені з 232 євро на тиждень до 38,80 євро.

Нагадаємо, ми писали, що уряд Ірландії може скоротити соціальні виплати для всіх українців, які проживають у державному житлі, незалежно від дати прибуття. Таке рішення може бути прийняте у майбутньому.

Також ми розповідали, скільки грошей Ірландія виплатила українським біженцям. З початку війни на виплати українцям пішло понад 750 млн євро.

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