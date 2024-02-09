Больше не будут оплачивать. Сколько Ирландия потратила на животных украинских беженцев

Ирландия потратила более 800 тысяч евро на перевозку и проживание домашних животных украинцев с начала войны. По новым правилам этой статьи расходов больше не будет.

Людей, прибывающих в Ирландию с домашними животными из Украины, просят найти для них альтернативное жилье, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Irish Mirror.

Всего на животных украинских беженцев правительство Ирландии с начала войны потратило 808 132 евро. За проживание в питомниках для собак и других животных-компаньонов компания в Вексфорде получила 248 200 евро. Еще 559 932 евро были потрачены на проживание, транспорт, ветеринарные счета и другие расходы, связанные с домашними животными украинских беженцев.

Теперь домашним животным новоприбывших беженцев больше не будут предоставлять жилье, а тем, кто уже проживает в бюджетном жилье, не позволят покупать новых домашних животных.

Кроме того, размещение животных украинцев в государственных помещениях больше не будут оплачиваться государством. В соответствующем распоряжении говорится об ограниченной доступности мест для размещения с домашними животными, а также ссылаются на проблемы экскрементов животных в среде обитания.

Исключение будут сделаны для служебных животных, таких как собаки-поводыри и собаки-помощники людей с аутизмом.

"Людей, прибывающих в Ирландию с домашними животными из Украины, просят найти для них альтернативное жилье, например, в таких благотворительных организациях, как ISPCA", – говорится в документе.

Правительство также сократило поддержку украинских беженцев. Министр интеграции Родерик О'Горман объявил, что государственное жилье будет предоставляться всего на 90 дней, а ставки социального обеспечения были снижены с 232 евро в неделю до 38,80 евро.

Напомним, мы писали, что правительство Ирландии может сократить социальные выплаты для всех проживающих в государственном жилье украинцев независимо от даты прибытия. Такое решение может быть принято в будущем.

Также мы рассказывали, сколько денег Ирландия выплатила украинским беженцам. С начала войны на выплаты украинцам ушло более 750 млн евро.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.