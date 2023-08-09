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Більше не біженці. Які варіанти перебування запропонують українцям у Чехії

Новость на русском →
Середа 09 серпня 2023 15:09
Більше не біженці. Які варіанти перебування запропонують українцям у Чехії Фото: Українські біженці у Чехії (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Тимчасовий захист для українських біженців у Чехії можуть продовжити до 2025 року, як і в інших країнах ЄС. Тим часом політики все частіше обговорюють подальшу долю українців.

Міністерство внутрішніх справ Чехії готує законопроект про продовження перебування, процедура описана в нових поправках до закону Lex Ukrajina, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на proukrainu.blesk.cz.

Європейська комісія пропонуватиме продовжити візи до березня 2025 року, якщо в Україні триватимуть військові дії. Відповідно, українці зможуть продовжувати тимчасовий захист за вже затвердженою процедурою.

Про подальшу долю українських біженців після 2025 року вже міркують уряди європейських країн. Чехія поки розглядає різні способи, як оформити подальше проживання українців.

Зокрема, за словами директорки Департаменту притулку та міграційної політики МВС Чехії (OAMP) Павли Новотної, триває обговорення двох варіантів:

  • чи враховуватимуть період перебування з тимчасовим захистом для отримання постійного місця проживання;
  • або статусу довготривалого резидента ЄС.

Також у поправках до Lex Ukrajina з’явився пункт про добровільне повернення українців додому. Якщо таке рішення буде ухвалене, то уряд надаватиме допомогу українцям, які вирішать повернутися в Україну – оплатять деякі витрати. Така допомогу можуть виплатити лише один раз. Подати заявку можна буде не пізніше, ніж через 3місяці з дати припинення тимчасового або міжнародного захисту.

Нагадаємо, ми писали, кому з українців відмовляють у тимчасовому захисті в Чехії.

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