Больше не беженцы. Какие варианты пребывания предложат украинцам в Чехии

Временная защита для украинских беженцев в Чехии может быть продлена до 2025 года, как и в других странах ЕС. Тем временем политики все чаще обсуждают дальнейшую судьбу украинцев.

Министерство внутренних дел Чехии готовит законопроект о продлении пребывания, процедура описана в новых поправках к закону Lex Ukrajina, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.

Европейская комиссия будет предлагать продлить визы до марта 2025 года, если в Украине будут продолжаться военные действия. Соответственно, украинцы смогут продлевать временную защиту по уже утвержденной процедуре.

О дальнейшей судьбе украинских беженцев после 2025 года уже рассуждают правительства европейских стран. Чехия пока рассматривает разные способы, как оформить дальнейшее проживание украинцев.

В частности, по словам директора Департамента убежища и миграционной политики МВД Чехии (OAMP) Павлы Новотной, идет обсуждение двух вариантов:

будут ли учитывать период пребывания со временной защитой для получения постоянного места жительства ;

; или статуса долговременного резидента ЕС.

Также в поправках к Lex Ukrajina появился пункт о добровольном возвращении украинцев домой. Если такое решение будет принято, правительство будет оказывать помощь украинцам, которые решат вернуться в Украину – оплатят некоторые расходы. Такую помощь могут выплатить только один раз. Подать заявку можно будет не позднее чем через 3 месяца с даты прекращения временной или международной защиты.

Напомним, мы писали, кому из украинцев отказывают во временной защите в Чехии.

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