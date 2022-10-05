Все більше безпритульних. У Британії відхиляють запити українців на пошук житла

Українським біженцям у Британії стає дедалі складніше знайти житло. Благодійна організація "Refugees at Home", яка допомагає українцям знайти нових спонсорів проживання, згортає роботу.

Про це TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на The Guardian.

Організація "Refugees at Home" припинила повторний підбір спонсорів

Провідна благодійна організація "Refugees at Home", яка допомагала у повторному підборі британських спонсорів житла для українських біженців, припинила займатися цим із 1 жовтня.

"Наразі ми можемо допомогти з пошуком нових спонсорських угод, якщо ми брали участь у первинному розміщенні. У всіх інших випадках спонсори чи гості, які просять проведення повторного підбору, повинні зробити це через свої місцеві органи влади", - наголошують в організації.

Причина у правилах розселення за схемою "Homes for Ukraine": якщо люди проводять повторний підбір без згоди місцевої влади, вони ризикують вийти зі схеми.

"Зверніть увагу, що якщо у розміщенні знаходяться діти та інші люди з пріоритетними потребами, місцеві органи влади зобов'язані розмістити їх і можуть зробити це, використовуючи свої положення щодо безпритульних", - звертаються до українців.

У вересні організації довелося відхилити 60 запитів на повторний підбір спонсора. Однак у "Refugees at Home" пообіцяли допомагати з пошуком господарів для гостей, які знову прибувають з України.

Фото: Українцям важко знайти житло повторно (gettyimages.com)

Все менше британців хочуть селити біженців повторно

"Біженці вдома" - одна з п'яти громадських організацій, перерахованих на gov.uk серед тих, які мають право знаходити та повторно підбирати українських біженців британцям, які їх приймають.

Домовленості про розміщення розраховані щонайменше на 6 місяців. Багато вже закінчуються після прийому українців у березні. Наразі дедалі менше британців готові повторно селити біженців, а запити на це від українців зростають.

Багато українських родин залишилися без даху над головою, третина з них - у Лондоні. До 26 серпня вже 1565 українських сімей були зареєстровані радами як безпритульні.

"Є побоювання, що через відсутність спонсорів чи інших можливостей більшій кількості українських сімей, можливо, доведеться представлятися безпритульними. Оскільки кількість українців, які вважають себе безпритульними, продовжує поступово зростати, може знадобитися посилення підтримки спонсорів, щоб спонукати господарів спонсорувати у довгостроковій перспективі зі зростанням інфляції та вартості енергії", - сказав Джеймс Джеймісон, голова Асоціації місцевого самоврядування.

Організація "Positive Action In Housing" познайомила понад 350 українців із господарями у Шотландії, Англії та Північній Ірландії.

"В урядовій схемі розміщення є шари хаосу водночас із відсутністю стратегії. Благодійні організації роблять все від них можливе, але ми спостерігаємо за бомбою сповільненої дії", - зазначила генеральний директор цієї організації Робіна Куреші.

На сьогодні у Великій Британії зареєстровано 131 700 українців, які прибули за схемою розміщення на час війни.

Нагадаємо, ми писали, що ще одне польське місто надасть квартири українцям.