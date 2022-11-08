Безвихідь російської авіації. Що відбувається з пілотами пасажирських літаків РФ

Санкції, які ЄС запровадив проти російської авіації, впливають як на стан флоту, так і на пілотів цивільних літаків.

Що відбувається з авіакомпаніями РФ після початку війни в Україні, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на спостереження авіаексперта Володимира Біленького у Facebook.

Пілоти втрачають години нальоту та зарплати

Володимир Біленький розповідає, що натрапив на листування двох російських пілотів цивільної авіації, яке показує стан справ у російській цивільній авіації.

"Отже, два пілоти: капітан і другий пілот. Капітан повітряного судна літає на Airbus A330, другий пілот – на А320. У першого наліт минулого місяця на А330 – 21 година. У другого пілота на А320 – 40 годин на місяць”, – пише експерт.

За його словами, нормальний показник нальоту до війни складав 80 годин на місяць.

"Зарплата у пілотів залежить багато в чому від нальоту годин - менше літаєш, менше отримуєш. Тобто, зарплати зменшилися мінімум у 2 рази. Плюс до цього, близько 15% пілотів просто звільнили", - відзначає фахівець.

Фото: Кабіна пілотів у літаку Сухий Суперджет 100 (wikimedia.org/Ральф Ролечек)

Який прогноз для пілотів інших літаків у РФ

Показник незадіяних пілотів збільшуватиметься, вважає Володимир Біленький.

"Випадуть усі пілоти Сухий Суперджет 100, оскільки він просто не зможе літати. У нього і так раніше були серйозні проблеми з обслуговуванням, а французько-російський двигун виявився дуже проблемним, то тепер ця ситуація кратно посилена санкціями", - зазначає фахівець.

Він пояснює: якщо літаки Boeing та Airbus можна обслуговувати шляхом сірого імпорту та "канібалізмом" з інших літаків, то для SSJ-100 ця схема не спрацює.

"І "донорів" мало, і деталі на нього унікальні, і сірий імпорт не спрацює, тож цей літак впаде першим", - вважає Володимир Біленький.

У Росії покладали надії на свій літак МС-21, який від початку планувався як суто російський продукт. Однак, авіоніка, процесори у всіх системах - все одно західні, як і верстати, на яких виробляють деталі.

"Не можна побудувати літак у 21 столітті лише власними силами. Навіть японський Mitsubishi, які є основним підрядником Боїнга, викупили всі ліцензії та документацію на пасажирську серію CRJ канадського Bombardier, використовуючи західні двигуни, не змогли побудувати в результаті літак", - розповідає він.

Фото: Літаки в Росії залежать від постачання запчастин, які опинилися під санкціями (pixabay.com)

На думку експерта, росіяни зможуть побудувати МС-21, як і в СРСР будували літаки: спочатку будуть штучні екземпляри для телебачення. Використовуючи ті деталі, що залишилися на складах, років 10-15 доводитимуть до пуття.

"До того часу якраз Боїнг та Ейрбас готуються вже показати свої абсолютно нові літаки. І це ми говоримо про середньомагістральний літак. А якщо говорити про заміну широкофюзеляжних 777 або А350, то їх і через 10 років не передбачається", - прогнозує темпи російського авіабудування Володимир Біленький.

На його думку, можна було б попросити літаки у Китаю – там є вже свій пасажирський літак Comac C919.

"Зовсім недавно сертифікований, сируватий і поки що має всього 200 замовлень і тільки в Китаї. І начебто можна цей літак поставити в Росію, але тільки там майже все західне: і двигуни, і авіоніка. Так що цей варіант не пройде", - підбиває підсумки спеціаліст.

Нагадаємо, ми писали, що через санкції літаки в РФ ламаються і здійснюють аварійні посадки.