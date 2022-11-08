Тупик российской авиации. Что происходит с пилотами пассажирских самолетов РФ

Санкции, которые ЕС ввел против российской авиации, влияют как на состояние флота, так и на пилотов гражданских самолетов.

Что происходит с авиакомпаниями РФ после начала войны в Украине, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на наблюдения авиаэксперта Владимира Беленького в Facebook.

Пилоты теряют часы налета и зарплаты

Владимир Беленький рассказывает, что наткнулся на переписку двух российских пилотов гражданской авиации, которая показывает состояние дел в российской гражданской авиации.

"Итак, два пилота: капитан и второй пилот. Капитан воздушного судна -

летает на Airbus A330, второй пилот - на А320. У первого налет в прошлом месяце на А330 - 21 час. У второго пилота на А320 - 40 часов в месяц", - пишет эксперт.

По его словам, нормальный показатель налета до войны составлял 80 часов в месяц.

"Зарплата у пилотов зависит во многом от налета часов - меньше летаешь, меньше получаешь. То есть, зарплаты уменьшились минимум в 2 раза. Плюс к этому, около 15% пилотов просто уволили", - отмечает специалист.

Фото: Кабина пилотов в самолете Сухой Суперджет 100 (wikimedia.org/Ральф Ролечек)

Какой прогноз для пилотов других самолетов в РФ

Показатель незадействованных пилотов будет увеличиваться, считает Владимир Беленький.

"Выпадут все пилоты Сухой Суперджет 100, так как он просто не сможет летать. У него и так раньше были серьезные проблемы с обслуживанием, а французско-российский двигатель оказался очень проблемным, так теперь эта ситуация кратно усилена санкциями", - отмечает специалист.

Он объясняет: если самолеты Boeing и Airbus можно обслуживать путем серого импорта и "каннибализмом" с других самолетов, то для SSJ-100 эта схема не сработает.

"И "доноров" мало, и детали на него уникальны, и серый импорт не сработает, так что этот самолет падет первым", - считает Владимир Беленький.

В России возлагали надежду свой самолет МС-21, который с самого начала планировался как чисто российский продукт. Однако, авионика, процессоры в во всех системах - все равно западные, как и станки, на которых производят детали.

"Нельзя построить самолет в 21 веке только своими силами. Даже японский Митсубиши, которые являются основным подрядчиком Боинга, выкупили все лицензии и документацию на пассажирскую серию CRJ канадского Bombardier, используя западные двигатели, не смогли построить в итоге самолет", - рассказывает он.

Фото: Самолеты в России зависят от поставок запчастей, которые оказались под санкциями (pixabay.com)

По мнению эксперта, россияне смогут построить МС-21, как и в СССР строили самолеты: сначала будут штучные экземпляры для телевидения. Используя те детали, что остались на складах, лет 10-15 будут доводить до ума.

"К тому времени как раз Боинг и Эйрбас готовятся уже показать свои абсолютно новые самолеты. И это мы говорим о среднемагистральном самолете. А если говорить о замене широкофюзеляжных 777 или А350, то их и через 10 лет не предвидится", - прогнозирует темпы российского авиастроения Владимир Беленький.

По его мнению, можно было бы попросить самолеты у Китая – там есть уже свой пассажирский самолет Comac C919.

"Совсем недавно сертифицированный, сыроватый и пока имеет всего 200 заказов и только в Китае. И вроде можно этот самолет поставить в Россию, но только там почти все западное: и двигатели, и авионика. Так что этот вариант не пройдет", - подводит итог специалист.

Напомним, мы писали, что из-за санкций самолеты в РФ ломаются и совершают аварийные посадки.